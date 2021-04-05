Під час маршу ракетного дивізіону однієї з військових частин у Білорусі самохідна пускова установка "зачепила кут" житлового будинку. У результаті аварії ніхто не постраждав, однак ушкоджень зазнав будинок.

У селі Мойсейович Осиповицького району відбувався марш ракетного дивізіону однієї з військових частин на Гожський полігон.

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Що трапилося під час маршу: версія Міноборони

Військовослужбовець строкової служби, керуючи самохідною пусковою установкою, на крутому повороті не впорався з керуванням. Він "зачепив кут" житлового будинку.

У результаті ДТП ніхто не постраждав, військова техніка справна. У Міноборони зазначили, що за цим фактом відомство розпочало перевірку. А військова частина вже почала усувати пошкодження житлового будинку.

Повідомлення там проілюстрували зображенням, на якому не видно наслідків аварії.



Відомство заявило, що установка "зачепила кут" житлового будинку / Фото Міноборони

Як насправді виглядає будинок

Водночас у телеграм-каналах почали поширювати справжній масштаб "зачепленого кута" будинку. Судячи з фото, ситуація не така оптимістична, як її описувало оборонне відомство Білорусі.