Відповідну заяву зробив Департамент авіації Мінтранспорту Білорусі. Ба більше, білоруські урядовці вважають, що взагалі це міжнародним рейсам "небезпечно" літати над українською територією.

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Білорусь вважає, що інші країни порушили міжнародні зобов'язання

Білорусь збирається звернутися до Ради ICAO для оцінки правомірності дій України та інших країн, які в односторонньому порядку, порушуючи міжнародні зобов'язання, встановили заборони й обмеження на використання свого повітряного простору білоруським авіаперевізникам,

– зазначили департамент.

Білоруси закидають Києву порушенням Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а також двосторонньої угоди від 1995 року.

Мінськ порадив міжнародним авіалініям "оминати Україну"

У Мінтранспорті Білорусі порадили міжнародним авіалініям "уникати транзиту над територією України, адже це може бути небезпечно". До цього згадали випадково збитий літак авіакомпанії "Сибирь" у 2001 році та збиття рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року, а також нібито погрозу застосування сили до літака "Белавіа" у 2016 році.

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Також у Білорусі зазначили, вимушена посадка літака Ryanair у Мінську викликала чималий ажіотаж, а от екстрена посадка рейсу з Дубліна до Кракова у Берліні, мовляв, пройшла непоміченою.