Білоруський опозиціонер Бабарико в СІЗО створив нову політичну партію
Білоруський опозиційний політик Віктор Бабарико заявив про створення нової партії "Вместе". Зараз колишній потенційний суперник Лукащенка на виборах перебуває в СІЗО за звинуваченнями в хабарництві й відмиванні грошей.
Повідомлення про створення нової політичної сили з'явилося в офіційному телеграм-каналі опозиціонера. Також в дописі додано його офіційне звернення зі слідчого ізолятора КДБ.
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Нам не можна зупинятися на пів шляху. Ми створюємо партію "Вместе",
– мовиться у зверненні Віктора Бабарико.
Опозиційний політик підкреслив, що жодного разу не був членом політичної партії. І не вважав, що така форма об'єднання людей має право існувати в XXI столітті.
"Але білоруси показують, що не мав рацію. Нам потрібна партія. Але не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент для досягнення перемоги", – зазначив він.
Бабарико назвав низку завдань, які має розв'язати нова партія:
- показати більшість людей, які втомилися жити в атмосфері брехні, ненависті і страху;
- об'єднати дії розрізнених самостійних ініціатив;
- забезпечити роботу груп і об'єднань, а також відновити діяльність всередині країни.
Наразі невідомо, чи подали представники політсили заяву про офіційну реєстрацію.
Що відомо про Віктора Бабарико
- Опозиціонер Віктор Бабарико планував балотуватись на президентських виборах у Білорусі 9 серпня. Його вважали найбільш серйозним конкурентом Лукашенка.
- Політик не зміг зареєструватися для участі, адже його взяли під варту одразу після старту виборчої кампанії. Колишнього голову правління "Белгазпромбанку" звинуватили у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків та хабарництві.
- Тоді також затримали сина опозиціонера – Едуарда Бабарико.
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