У Пентагоні заявили, що концентрація військ Росії на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році. США не вірять у слова Росії про нібито нарощення присутності для навчань.

Штати бачать це загострення. Воно, як і раніше, серйозно турбує. Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі.

До речі Пентагон вимагає Росію пояснити накопичення сил на кордоні з Україною

Заява Пентагону

Кірбі не сказав, скільки російських солдат є біля кордону. Однак наголосив: для США очевидно, що мета стягування військ полягає не в "тренуванні", про яке говорить Кремль.

Це найбільше нарощування сил, яке ми бачили з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Воно точно більше, аніж у 2014 році,

– зазначили в Пентагоні.

Зауважимо, раніше подібні заяви робила місія США в ОБСЄ. Її представниця Кортні Австріян зауважила, що Росія перекинула додатково в Крим 15 – 25 тисяч своїх військових. Крім того, в місії підтвердили, що військ на кордоні більше, ніж у 2014 році. Цю інформацію підтвердила і речниця Білого дому Джен Псакі.

Яка ситуація на кордоні

Про стягування російських військ до українських кордонів попереджав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Згодом у розвідці наголосили, що агресор може готувати провокації та має наміри просунутись вглиб України. Ба більше, говорили, що до 20 квітня Росія стягне до кордону з Україною 110 тисяч військових.

США наголосили, що в разі Наступу Москви підтримають Україну. Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.



Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу