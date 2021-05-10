Бойовик-розвідник на Донбасі обирав місце розташування точок знімальної мережі на лінії розмежування. Під час цього етапу розвідки його затримала Служба безпеки України.

Завдання бойовика було отримання інформації про розташування. Також його цікавили сили і засоби українських військових.

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Розвідник з Горлівки

За інформацією Служби безпеки України, затриманий бойовик родом з Горлівки. Він ще з 2016 року проходив службу у так званих військових формувань терористів.

Він був на таких посадах:

старший розвідник;

стрілець-помічник гранатометника.

Бойовик обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Після затримання правоохоронці виявили у розвідника військовий квиток та посвідчення, видане терористичними організаціями.



Підтвердження причетності розвідника до терористів / Фото СБУ

Затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань,

– запевнили у СБУ.

Там також наголосили, що викриття зловмисника проводили спільно із військовослужбовцями ЗСУ, оперативно-тактичним угрупованням "Схід" та військовою контррозвідкою СБУ.

Суд обрав бойовику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.