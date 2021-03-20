В Ісландії, неподалік Рейк'явіка почалося виверження вулкану. Фаградалсф'яль, розташований на півострові Рейк'янес, не був активним останні 6 000 років.

Виверження ввечері 19 березня підтвердило відео з вебкамер та супутникові знімки.

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В Ісландії – виверження вулкану

Виверження вулкану Фаградалсф'яль утворило тріщину довжиною приблизно 500 – 700 метрів. Лава розтеклася в межах 1 кілометра,

– повідомили в геологічній службі.

У зв'язку з виверженням вулкану код авіації для Рейк'янес був підвищений до червоного. Жителів Ісландії попередили про падіння скель, а також про зсуви в результаті виверження вулкану.

Однак департамент з питань надзвичайних ситуацій заявив, що не планує евакуації, оскільки вулкан розташований у віддаленій долині, приблизно за 2,5 кілометра від найближчої дороги.

Нагадаємо, впродовж останніх 3 тижнів поблизу вулкану зафіксували 50 тисяч землетрусів.

Що відомо про вулкан Фаградалсф'яль? Розташований на відстані 32 кілометрів від Рейк’явіка на півострові Рейк'янес. Вулкан не був активним останні 6 000 років. Вулканічне виверження на півострові стало першим за 781 рік.

Después de miles de sismos en la península de #Reykjanes en #Islandia, hace erupción el Volcán #Krysuvik

Alerta Roja pic.twitter.com/rQlt7RjDv5 — Climamex Tijuana (@ClimamexBC) March 19, 2021

Виверження вулкану в Ісландії: дивіться відео