Під Вінницею нетверезий водій Skoda збив двох маленьких братів, які їхали на велосипедах. Хлопчики померли на місці. Виявилось, що винуватець ДТП випив, бо святкував день народження.

ДТП сталась 30 березня в селі Росоша Липовецького району. Автівка після зіткнення злетіла в кювет та спалахнула. Однак водій не постраждав.

До теми На Вінниччині нетверезий водій на смерть збив двох дітей: фото

Водій святкував день народження

Жителі села розповіли, що хлопець летів "летів" на такій швидкості, що "гума горіла". За його словами, йому днями виповнилось 20 років, тож він відзначав. Іменинник ледве говорив. У поліції зазначили, що в крові хлопця виявили 1,76 проміле алкоголю, тобто в 9 разів більше, ніж допустима норма.

Що відомо про загиблих дітей

За словами селян, хлопчики були двоюрідними братами. Мати одного з них живе на Закарпатті та лише тиждень тому приїхала провідати рідних. У неї ще залишилась однорічна донечка, у матері другого – двоє дітей.

Вони зараз у нестямі від горя, всі плачуть. Дітей уже не повернути,

– розповів місцевий житель.



Велосипед хлопчиків / Фото Нацполіції

Що кажуть в селі

Жителі села шоковані. Дехто переконаний, що винуватцю трагедії дадуть щонайбільше 10 років в'язниці або ж і зовсім відпустять достроково. Однак є й ті, хто захищає водія та називає його "чудовою людиною", який заробив на авто важкою працею.

Зверніть увагу! Водія одразу затримали, невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Тепер хлопцю загрожує до 12 років позбавлення волі із забороною сідати за кермо через 3 роки після звільнення.