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      В Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника: что известно о враче, бежавшем от войны

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      Что известно об убитом в Киеве хирурге Андрее Сотнике / Фото из Фейсбука DMK

      Вечером 2 февраля в центре Киева неизвестный застрелил местного пластического хирурга Андрея Сотника. Инцидент произошел на улице Саксаганского под домом, где жил убитый. 24 канал собрал информацию из биографии Сотника.

      История пластического хирурга, который бежал от войны

      Родился Андрей Сотник в 1977 году (ему было всего 43 года) в Донецке. Там он и жил до начала российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году.

      Важно! В Киеве застрелили пластического хирурга Сотника: момент убийства попал на видео (18+)

      В оккупированном, в настояще время, боевиками городе и учился будущий пластический хирург. В 2007 году он закончил аспирантуру по специальности "хирургия" Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

      Кроме того, он получил образование пластического хирурга в Донецком национальном медицинском университете имени Горького.

      В родном городе он жил и работал до начала оккупации. В частности, был хирургом Донецкой областной травматологической больницы и врачом-хирургом косметологической больницы Донецка.

      Пластический хирург Андрей Сотник: смотрите фото

      Работа в клинике DMK Ukraine

      Переехал в Киев после вторжения российских войск на Донбасс. Там сразу стал врачом-хирургом врачебно-косметологической больницы.

      Следует знать: В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего

      Освоившись в столице, Андрей Сотник стал главой клиники пластической хирургии DMK Ukraine. На сайте клиники отмечается, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластичным и эстетическим хирургом.

      Он так же был организатором здравоохранения и экспертом GEP DMK International.

      Каким Андрей Сотник был в работе: смотрите видео

      Что известно об убийстве хирурга в центре Киева?
      Андрея Сотника убили вечером 2 февраля у дома, в котором он жил. Убийца подошел к нему сзади, сделал несколько выстрелов в упор, вырвал из рук пакет и скрылся.

      Позже экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что версию о банальном ограблении даже не стоит рассматривать. Впоследствии он добавил, что предварительный анализ видео с момента убийства и свидетельства очевидцев указывают на то, что убийство было заказным.

      В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Медицина Убийство
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