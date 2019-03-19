Биография и скандалы: активисты создали сайт, где есть вся информация о кандидатах в президенты

Чтобы помочь сделать правильный выбор на голосовании, активисты создали специальный сайт. Там избиратели могут узнать все, что их интересует о кандидатах в президенты и даже сравнить их.

Чтобы сделать 31 марта ответственный выбор, вам не обязательно тратить собственное время на поиск и систематизацию информации о кандидатах. Активисты уже сделали это за вас.

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На сайте "ПолитHub" они собрали основные факты биографии, политическую программу, информацию о связанных с кандидатами лицах, факты подкупа и коррупционные скандалы, если такие были.

Мы не подаем "вылизанные" биографии, которые готовят пресс-секретари политиков, а даем объективные факты. Там вы можете узнать в каких партиях они были за время своей политической карьеры, что у них с состоянием и т. д.,

– рассказала координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

На сайте также выделены пункты программ, которые касаются непосредственных обязанностей президента – внешняя политика и оборона.

"Мы подаем информацию по НАТО и ЕС, позицию по решению вопроса относительно Крыма и Донбасса, и даем возможность перейти непосредственно на страницу и прочитать подробный анализ программ по всем сферам", – отметила эксперт общественной организации "Центр UA" Александра Кузива.



Скриншот сайта о кандидатах в президенты

На ресурсе можно даже сравнить между собой нескольких кандидатов. Активисты говорят, важно, чтобы избиратели изучали деятельность политиков, а не применяли на выборах принцип "все они одинаковые".

Отдельно также можно найти, кто из кандидатов будучи депутатом прогуливал сессию или кнопкодавил.

Основной приток посетителей активисты ждут на последние 2 недели перед голосованием, потому что почти треть избирателей еще не определилась. За избирательный период ресурс посетили 330 тысяч украинцев. В целом за время его существования – 1,5 миллиона.

Новые рейтинги кандидатов в президенты

По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года, 84% опрошенных декларируют свою готовность принять участие в президентских выборах.

Лидером президентского рейтинга по состоянию на конец второй недели марта остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%.

Когда состоятся выборы Президента Украины? 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.