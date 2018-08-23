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Биографию портил, но прокурором стал: как глава СБУ Василий Грицак заботится о своем сыне

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Как глава СБУ Василий Грицак заботится о своем сыне
Как глава СБУ Василий Грицак заботится о своем сыне / Фото из открытых источников

Во времена Майдана Грицак-младший успел немного испортить себе биографию, так как в составе группы прокуроров Оболонской районной прокуратуры Киева вместе с судьями "пачками" бросал за решетку протестующих. Но под люстрацию не попал.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Согласно его слов, Олег Грицак не был уволен из прокуратуры за расправы над гражданами. Внезапно проверка не обнаружила в протоколах допросов протестующих фамилию молодого прокурора и, возможно, его и не было на тех судах над майдановцами.

СБУ, Прокуратура
Олег Грицак стал заместителем прокурора в Полтаве

Хотя есть же видео с того же судебного заседания в январе 2014 года, подчеркнул Гнап, когда прокуроры попросили об аресте 17 автомайдановцев и судьи это ходатайство удовлетворили. На видеозаписи судебных слушаний сидит молодой прокурор Олег Грицак, который вместе с коллегой прячет глаза вниз и не хочет разговаривать с журналистами и объяснить, зачем они просят для участников протестов по два месяца ареста.

Впрочем, подвел итог журналист, после Майдана пошли в гору дела у Грицака-старшего, поскольку тот стал сначала первым заместителем, а затем и главой Службы безопасности Украины. По странному совпадению – мы же понимаем, что это вещи не связанные – у Грицака-младшего тоже начались и стремительный карьерный рост, и улучшение материального положения.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 23 августа 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Коррупция Видеоблоги Василий Грицак
Источник: 24 канал
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