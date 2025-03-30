Американский бизнесмен Брайан Джонсон стремится жить вечно. Он принимает сотню таблеток ежедневно, придерживается строгого режима питания и постоянно отслеживает десятки биологических показателей своего организма. Его цель – не просто продлить жизнь на несколько лет, а полностью победить смерть.

Это звучит как научная фантастика или прихоть эксцентричного миллионера, но Джонсон – не одиночка. Он принадлежит к набирающему обороты движению, где человеческое тело рассматривают как еще один вид "железа", которое можно совершенствовать, оптимизировать и "апгрейдить". Сторонники так называемого "улучшения человека" (human enhancement) – среди которых и технобизнесмены вроде Илона Маска и Питера Тиля – экспериментируют с продлением жизни, имплантами для мозга и веществами, которые обещают сделать людей умнее, сильнее и выносливее.

Можно скептически относиться к такому "апгрейду" человечества – особенно учитывая то, что эта тема нередко граничит с псевдонаукой или даже напоминает противоречивые идеи евгеники XX века. Но полностью отмахнуться от этого тоже было бы ошибкой. Ведь медицина уже давно не ограничивается лишь лечением болезней – она стремится сделать жизнь качественнее. Вопрос в том, как отличить перспективные научные разработки от откровенного мошенничества и какие правила игры установить в этой быстрорастущей сфере.

Кажется, эпоха биохакеров и "суперлюдей" уже не за горами, но готово ли к этому человечество – читайте в материале 24 Канала.

Олимпиада с допингом: при чем здесь MAGA

История The Economist об олигархах-"сверхлюдях" начинается с Кристиана Ангермайера, немецкого техномиллиардера, который решил, что его миссия – улучшить человечество. Случилось это после того, как он опробовал галлюциногенные грибы. Богач утверждает, что психоделики открыли перед ним "врата к Богу", и теперь он хочет провести туда всех желающих. Его инвестиционный фонд не только финансирует исследования таких препаратов для лечения психических расстройств, но и активно поддерживает общее развитие технологий "улучшения человека". Это означает не просто медицинские инновации, но и разработки, которые могут сделать людей сильнее, умнее и долгожителями.

Ангермайер также вложился в фонд с призовым фондом 101 миллион долларов, который должен стимулировать научные прорывы в сфере борьбы со старением. Но его амбиции идут дальше: он помогает запускать Enhanced Games – альтернативу Олимпиаде, где атлеты смогут использовать допинг и зарабатывать миллион долларов за установление мировых рекордов.



Кристиан Ангермайер / Фото из соцсетей Ангермайера

Звучит как фантазия? Но Ангермайер далеко не единственный, кто верит в будущее "апгрейда" человеческого тела. По оценкам консалтинговой компании IMARC, рынок технологий улучшения человека – от переносных гаджетов, отслеживающих здоровье, до мозговых имплантов для борьбы с параличом – уже оценивается в 125 миллиардов долларов и растет более чем на 10% ежегодно. Только в первой половине прошлого года стартапы, которые занимаются продлением жизни, привлекли почти 5 миллиардов долларов венчурного капитала.

К гонке за новыми человеческими возможностями присоединились и тяжеловесы Кремниевой долины. Соучредитель PayPal и Palantir Питер Тиль, а также глава OpenAI Сэм Альтман вливают миллионы в проекты, которые обещают изменить само определение человеческого потенциала.

Но энтузиазм инвесторов подогревает не только мечта о мире, где люди будут жить дольше и бегать быстрее олимпийских чемпионов. Они чувствуют, что американская политическая элита все более благосклонно относится к техноутопизму и, возможно, даже будет способствовать его развитию.

В прошлом месяце Дональд Трамп-младший, старший сын президента США, присоединился к Ангермайеру и Тилю как инвестор в Enhanced Games.

Он заявил, что эти соревнования олицетворяют "совершенство, инновации и американское доминирование на мировой арене – именно то, о чем движение MAGA".

Человеческое тело на апгрейде: научный прорыв или опасная иллюзия

Идея выхода за пределы человеческих возможностей – не нова. Одежда, очки, кардиостимуляторы или пластическая хирургия – все это, по сути, технологии улучшения человека. Но как только разговор заходит о радикальном "обновлении" тела, возникают страхи: от ассоциаций с евгеникой до опасений, что очередной якобы чудодейственный препарат окажется просто дорогим обманом.

Сторонники биохакинга иногда звучат так, будто они из другой реальности. Илон Маск, кроме Tesla и SpaceX, развивает Neuralink – компанию, которая работает над имплантами для мозга и обещает "суперсилы".

А миллиардер-технопредприниматель Брайан Джонсон убежден, что его особый образ жизни позволит ему жить вечно. Но такие заявления часто игнорируют реальные научные ограничения, жесткие требования регуляторов и этические дилеммы.

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Брайан Джонсон (справа) с сыном / Фото из соцсетей Джонсона

Что известно о Брайане Джонсоне Брайан Джонсон (1977 года рождения) – американский предприниматель и биохакер, известный своими усилиями в борьбе со старением. В 2021 году он начал проект Project Blueprint, направленный на замедление или даже обратный ход биологического старения. Джонсон придерживается строгого режима, включающего прием более 100 добавок ежедневно, использование светотерапии, стимуляцию блуждающего нерва и специальную диету. Он



Джонсон также экспериментировал с переливанием плазмы, включая использование плазмы своего сына, однако прекратил эти процедуры из-за отсутствия ощутимых результатов. Его подход к борьбе со старением вызвал споры среди экспертов. Дэйв Эспри, известный как "отец биохакинга", критиковал Джонсона за попытки "обмануть смерть" и подчеркивал важность ведения полноценной жизни, вместо одержимости продлением существования. Недавно Джонсон Брайан Джонсон (1977 года рождения) – американский предприниматель и биохакер, известный своими усилиями в борьбе со старением. В 2021 году он начал проект Project Blueprint, направленный на замедление или даже обратный ход биологического старения. Джонсон придерживается строгого режима, включающего прием более 100 добавок ежедневно, использование светотерапии, стимуляцию блуждающего нерва и специальную диету. Он утверждает , что благодаря этим мерам его биологический возраст уменьшился на 5,1 года, а процесс старения замедлился так, что за каждый календарный год он стареет лишь на восемь месяцев.Джонсон также экспериментировал с переливанием плазмы, включая использование плазмы своего сына, однако прекратил эти процедуры из-за отсутствия ощутимых результатов. Его подход к борьбе со старением вызвал споры среди экспертов. Дэйв Эспри, известный как "отец биохакинга", критиковал Джонсона за попытки "обмануть смерть" и подчеркивал важность ведения полноценной жизни, вместо одержимости продлением существования. Недавно Джонсон оказался в центре внимания из-за сообщения об использовании соглашений о неразглашении (NDA) для сокрытия необычного поведения на рабочем месте, в частности хождения обнаженным и обсуждения личных тем с сотрудниками.

Несмотря на определенную антинаучность, сторонники "улучшения человека" активно исследуют три направления:

биодобавки,

генную терапию,

нейроимпланты.

Индустрия пищевых добавок уже сейчас приносит 485 миллиардов долларов в год. К этому добавляется использование лекарств не по их прямому назначению. Например, студенты принимают Adderall (препарат от СДВГ на основе амфетамина) для повышения концентрации. Гинкго, женьшень и грибы львиной гривы популярны среди тех, кто хочет прокачать мозг.

В борьбе со старением сторонники биохакинга используют никотинамид мононуклеотид, спермидин, фосфокреатин и даже тестостерон – не всегда по медицинским показаниям. Например, Роберт Кеннеди, новый министр здравоохранения США, принимает тестостерон в рамках "омолаживающего протокола", хотя клинических исследований для такого использования нет.

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Большинство из этих веществ демонстрировали определенные положительные эффекты в экспериментах на мышах. Но работают ли они на людях – вопрос открытый. Кроме того, фармацевтические компании не заинтересованы в исследованиях природных веществ, которые нельзя запатентовать, а значит, на них сложно заработать миллиарды.

В результате энтузиасты типа Брайана Джонсона превращают себя в подопытных. Джонсон тратит 2 миллиона долларов в год на собственный "протокол омоложения": подъем в 5 утра, 100 таблеток ежедневно, строгая веганская диета, отсутствие еды после 11 утра, отход ко сну в 20:30 и, конечно, сон наедине ради лучшего отдыха.

Это еще не самая радикальная часть его экспериментов. Он полностью заменил свою плазму крови, перелил себе кровь собственного сына, надеясь на омолаживающий эффект (эта теория пока подтверждена только на мышах). Один из его особых биомаркеров – продолжительность ночных эрекций, что вряд ли можно назвать общепризнанным критерием молодости.

Некоторые ученые настроены скептически. Биохимик Чарльз Бреннер из американского центра медицинских исследований City of Hope называет подход Джонсона "опасным многолекарственным коктейлем" и считает его мечты о бессмертии иллюзией. Но пока нет масштабных клинических испытаний, выводы остаются по большей части субъективными.



Одним из первых официально одобренных исследований в этой сфере стал проект TAME, который проверит, может ли метформин (препарат для диабетиков) замедлять старение. Поскольку невозможно наблюдать за пациентами 80 – 90 лет, вместо продолжительности жизни будут оценивать развитие возрастных заболеваний (рак, деменция и т.д.). Если результаты будут успешными, это может открыть двери для новых экспериментальных исследований старения.

Еще одно направление – генная терапия. Генетик Гарварда Джордж Черч считает, что предел человеческих возможностей через диету и тренировки почти достигнут. Следующий шаг – редактирование генов.

Некоторые существующие генные методы уже сегодня имеют потенциал для "апгрейда", например увеличение производства эритроцитов для улучшения выносливости или укрепления мышц для людей с дистрофией. Это вызывает беспокойство антидопинговых агентств – ведь такие вмешательства трудно обнаружить.

Еще в 2006 году немецкий тренер пытался получить Repoxygen – экспериментальный препарат для генетического улучшения выносливости. А компания Rejuvenate Bio, основанная тем же Черчем, работает над технологией, что заставит человеческие клетки восстанавливаться и возвращаться в "молодое" состояние. В экспериментах на мышах они действительно жили дольше.

Пока только одна компания, Minicircle, официально предлагает генетическое улучшение. Она использует бактериальную ДНК для стимуляции выработки фолистатина – гормона, способствующего росту мышц. Брайан Джонсон тоже прошел эту процедуру в частной клинике Minicircle на острове Роатан в Гондурасе, надеясь не только нарастить мышцы, но и "омолодить" свои хромосомы.

Интересно! Локация клиники – полуавтономный город Проспера. Благодаря особому экономическому статусу здесь можно проводить медицинские процедуры, которые запрещены или жестко регулируются в других странах. Именно поэтому в городе появляются клиники, которые предлагат передовые (или сомнительные) методы лечения и улучшения человеческих возможностей.



Основатели и инвесторы этого проекта – далеко не случайные люди. Среди них технобизнесмены Сэм Альтман, Питер Тиль и Марк Андрессен. Однако власти Гондураса уже намекают на возможную отмену привилегированного статуса города.

Интерфейсы мозг-компьютер: связь с машинами становится реальностью

Одна из самых захватывающих (и одновременно тревожных) технологий в сфере человеческого совершенствования – это мозговые импланты и интерфейсы мозг-компьютер. Эти устройства могут как считывать сигналы мозга, так и передавать их обратно. Они бывают в виде внешних гарнитур или имплантируются прямо в мозг.

Несмотря на то, что эта технология еще молодая, она уже показала впечатляющие результаты. Ученые смогли расшифровать активность участков мозга, которые отвечают за зрение, и даже реконструировать увиденные человеком изображения. А имплант Neuralink, разработанный компанией Илона Маска, позволил парализованному пациенту управлять компьютером силой мысли.

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Маск заявляет, что следующим шагом станет возможность управлять искусственными конечностями, а впоследствии – даже возвращение зрения слепым людям (хотя пока человеческие испытания не начались). В долгосрочной перспективе он видит такой интерфейс не только как средство борьбы с инвалидностью, но и как способ подключить человеческий мозг к искусственному интеллекту, радикально расширив когнитивные возможности человека.

Инвесторы активно поддерживают эту идею. Neuralink уже привлек несколько раундов финансирования, включая вложения фонда Питера Тиля в 2023 году. Еще две компании – Blackrock Neurotech и Synchron – также получили поддержку таких технологических гигантов, как Джефф Безос и Билл Гейтс.

Пока Neuralink работает над инвазивными имплантами, на рынке уже появились интерфейсы "мозг-компьютер" – устройства, которые без операций могут влиять на мозговую активность. Например, компания Flow Neuroscience создала гарнитуру, которая стимулирует мозг электрическими импульсами и тестируется в Британии для лечения депрессии.

Но разработчики идут дальше – они предлагают интерфейсы для повышения концентрации, улучшения памяти и даже борьбы со стрессом. Некоторые устройства обещают помочь вовремя распознавать усталость, что может быть полезным в изнурительных профессиях.

Лидером в этой сфере неожиданно стал Китай, где проводятся многочисленные испытания мозгово-компьютерного интерфейса на людях и обезьянах. Недавно китайские ученые заявили о создании первого в мире бесконтактного интерфейса, который позволяет пилоту управлять дроном силой мысли.

Чем сложнее становится эта технология, тем острее становятся этические вопросы. Если мозгово-компьютерные интерфейсы достигнут уровня, когда они смогут существенно изменять поведение или мысли, возникнет угроза нарушения приватности и даже возможного контроля сознания.

Пока государства относятся к этому сдержанно. Но некоторые бизнесмены надеются, что в США вскоре будут сняты ограничения на экспериментальные методы улучшения человека. Новая администрация США, как надеется президент Enhanced Games Арон Д'Соуза, может открыть путь к революции в биотехнологиях.



Арон Д'Соуза / Фото Enhanced Games

Администрация Дональда Трампа уже якобы рассматривает возможность ослабления регуляций в отношении анаболических стероидов, что может кардинально изменить ситуацию для спортсменов и бодибилдеров. К тому же немецкий бизнесмен Ангермайер также заявляет, что США осознают необходимость изменить правила разработки лекарств, особенно тех, что направлены на продление жизни.

Несмотря на восторг энтузиастов, общество остается разделенным. Исследование 2018 года показало, что большинство американцев поддерживают технологии, которые восстанавливают утраченные функции организма, например, помогают слепым видеть. Но когда речь заходит об улучшении здорового человека, поддержка резко падает.

Возможно, это лишь страх перед неизвестным, который исчезнет, когда технология станет обыденностью. Но возможно, что вмешательство в человеческую природу имеет определенную границу, за которой нас ждут не суперсилы, а проблемы, которых мы еще не предусмотрели.

И те, кто верят в "сверхчеловечество", не собираются останавливаться. На недавней конференции в Великобритании они провозгласили апгрейд человека не только правом, но и моральным долгом.

У нас есть способность преодолеть слабость наших слабых биологических форм и стать чем-то большим,

– заявил Д'Соуза.

Он убежден, что его Enhanced Games изменят само представление о старении. Вопрос лишь в том, готовы ли остальные из нас сделать этот шаг? Движение за "совершенствование человека" стремительно набирает обороты. Хотя пока это преимущественно поле для экспериментов миллиардеров, новые технологии могут изменить само понятие человеческих возможностей.

Главный вопрос – кто сможет себе это позволить? Если технологии улучшения станут реальностью, это может привести к расколу общества на "обычных" и "модифицированных" людей. И человечество погрузится в еще одно опасное противостояние.