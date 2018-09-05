Биологи научились следить за "общением" нейронов: фото

Ученым удалось разработать датчик, который поможет более эффективно тестировать препараты против нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера.

Американские ученые из Виргинского университета опубликовали результаты исследования в журнале Nature Biotechnology.

Датчик нейромедиатора ацетилхолина (химическое вещество в периферической и центральной нервной системе многих живых организмов) позволяет наглядно проследить за действием трансмиттера (биологически активное вещество, с помощью которого передаются импульсы между нейронами) в реальном времени.

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Ацетилхолин – один из первых открытых медиаторов, важных для периферической нервной системы, нервно-мышечных синапсов и парасимпатической системы (часть вегетативной нервной системы).

В частности, он регулирует работу сердца, двигательную активность мышц, работу кишечника и активирует баланс между состояниями сна и бодрствования в центральной нервной системе.

Ацетилхолин играет важную роль в том, как мы ведем себя, потому что влияет на нашу память и настроение. Также он влияет на течение болезни Альцгеймера, шизофрении, депрессии и на все виды психических заболеваний, связанных с эмоциями,

– отметил один из авторов исследования Юлиус Джу.

Действие двух вариантов сенсора в обычном растворе и растворе с ацетилхолином (справа)

Те препараты, которые помогают лечить болезнь Альцгеймера, как правило, подавляют действие ацетилхолинэстеразы – фермента, который дезактивирует ацетилхолин. Однако, принцип действия ингибитора оставался непонятным для ученых.

На основе рецепторов, связанных с G-белками, они создали сенсор ацетилхолина, который позволяет следить за перемещением медиатора in vitro и in vivo. Действие проверили на различных организмах, в частности, мухах дрозофилах и мышах.

Поэтому благодаря слежению за "общением" нейронов с помощью эпифлуоресцентной и конфокальной микроскопии, биологи смогут лучше понять принцип действия ингибиторов и усовершенствовать препараты против болезни Альцгеймера.

Чем обусловлена ​​болезнь Альцгеймера?

Это одна из разновидностей деменции, нарушение не физических функций, а мозговых процессов. Поражается "серое вещество" мозга, что приводит к потере памяти и прогрессирующему слабоумию.

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