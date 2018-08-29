01:50
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Биологи обнаружили новый вид нейронов

69 Читати новину українською
Биологи обнаружили новый вид нейронов
Биологи обнаружили новый вид нейронов / uk.stuklopechat.com

Венгерские ученые из Сегедского университета и американские ученые из Института Аллена обнаружили в коре головного мозга человека новый тип интернейронов, по строению похожих на розу без лепестков.

Ученые не замечали его у грызунов и предполагают, что такие нейроны могут иметь только люди и приматы, говорится в журнале Nature Neuroscience.

Читайте также: Кардиологи рассчитали оптимальное время сна

Они изучали кору больших полушарий двоих мужчин, которые перед смертью пожертвовали свои тела науке. Благодаря секвенированию (определение последовательности) РНК исследователи определили новый тип интернейронов, которые назвали "клетками шиповника".

В их работе принимает участие гамма-аминомасляная кислота – важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы.

Необычная особенность нового вида нейронов заключается в их форме – аксоны (отросток нервной клетки) клеток шиповника закручиваются наподобие осыпавшейся розы, но это не единственная аномалия.

Во время исследования они также заметили, что открытые интернейроны связываются в основном только с одним типом клеток — пирамидальными нейронами (возбудимые клетки в мозгу млекопитающих, которые в подавляющем количестве находятся в кортикальных структурах).

Вчені виявили новий вид нейронів

Новый вид нейронов имеет строение, которое напоминает розу без лепестков

Если думать о тормозных нейронах как о тормозах в автомобиле, то нейроны шиповника будут такими тормозами, которые останавливают машину только в определенном месте, например, возле продуктового магазина. Проще говоря, это определенный тип клеток, который способен тормозить там, где другие не могут,
– пояснил один из ученых Габор Тамас.

Он добавил, что такие нейроны обнаружили пока только у человека – их отличает некая "генная подпись". У грызунов подобных структур не замечали.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Медицина исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
 3 августа , 15:29
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
В Украине запретили популярные леденцы от боли в горле
 9 июля , 14:21
4 вещи, которые не стоит делать пациентам в больницах
 15 мая , 14:23
Донорскую кровь будут делать универсальной
 23 августа , 17:24
В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
 31 июля , 15:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук