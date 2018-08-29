Биологи обнаружили новый вид нейронов

Венгерские ученые из Сегедского университета и американские ученые из Института Аллена обнаружили в коре головного мозга человека новый тип интернейронов, по строению похожих на розу без лепестков.

Ученые не замечали его у грызунов и предполагают, что такие нейроны могут иметь только люди и приматы, говорится в журнале Nature Neuroscience.

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Они изучали кору больших полушарий двоих мужчин, которые перед смертью пожертвовали свои тела науке. Благодаря секвенированию (определение последовательности) РНК исследователи определили новый тип интернейронов, которые назвали "клетками шиповника".

В их работе принимает участие гамма-аминомасляная кислота – важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы.

Необычная особенность нового вида нейронов заключается в их форме – аксоны (отросток нервной клетки) клеток шиповника закручиваются наподобие осыпавшейся розы, но это не единственная аномалия.

Во время исследования они также заметили, что открытые интернейроны связываются в основном только с одним типом клеток — пирамидальными нейронами (возбудимые клетки в мозгу млекопитающих, которые в подавляющем количестве находятся в кортикальных структурах).

Новый вид нейронов имеет строение, которое напоминает розу без лепестков

Если думать о тормозных нейронах как о тормозах в автомобиле, то нейроны шиповника будут такими тормозами, которые останавливают машину только в определенном месте, например, возле продуктового магазина. Проще говоря, это определенный тип клеток, который способен тормозить там, где другие не могут,

– пояснил один из ученых Габор Тамас.

Он добавил, что такие нейроны обнаружили пока только у человека – их отличает некая "генная подпись". У грызунов подобных структур не замечали.

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