Как приготовить бисквит: рецепт приготовления идеальной основы для выпечки

Бисквит – это идеальная основа для любой выпечки: тортов, кексов, рулетов и тому подобного Ведь бисквитное тесто очень хорошо поглощает начинку и буквально тает во рту! Как приготовить идеальный и пышный бисквит всего из 4 ингредиентов пошагово – читайте и смотрите в видео далее в материале.

Есть много рецептов бисквита, но часто хозяйки не справляются с ними – бисквит может не подняться либо не быть таким нежным внутри. А все потому, что рецепт приготовления имеет несколько своих секретов и тонкостей.

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Предлагаем вам рецепт от украинского кулинарного блогера Натальи Кравчук, которая сейчас проживает в США. Для такого бисквита вам нужно только 4 ингредиента и 35 минут!

Рецепт приготовления бисквита из 4 ингредиентов (пошагово)



Рецепт приготовления бисквита от кулинарного блогера

Ингредиенты:

- 6 крупных яиц комнатной температуры

- 1 чашка сахара (210 г)

- 1 стакан муки (130 грамм)

- 1/2 ч. Ложки разрыхлителя.

Как приготовить бисквит:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Ставить бисквит нужно именно в нагретую духовку. Также подготовьте две формы для выпечки с пергаментом, но смазывать его не нужно.

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2. Начните взбивать яйца. Они обязательно должны быть комнатной температуры. После 1-2 минут взбивания миксером постепенно добавьте весь сахар и взбивайте еще 8-10 минут. Масса должна быть густой и увеличиться в размерах. Не жалейте на это времени, ведь именно от этого процесса зависит, каким будет ваш бисквит.

3. Смешайте муку и разрыхлитель. Добавьте тремя частями муку к яичной смеси – вымешивайте не слишком энергично, чтобы не повредить структуру. Мешайте до тех пор, пока мука не растворится и на тесто не будет мучных полос. Предварительно муку нужно просеять, иначе будут комочки.



Бисквит можно испечь всего из 4 ингредиентов!

4. Разделите тесто на две части. Выложите его в формы для запекания и поставьте в нагретую духовку. Выпекайте 25-30 минут, бисквит сверху должен стать золотисто-коричневого цвета. Когда бисквит будет готов – достаньте его из духовки, пройдитесь по краям силиконовой лопаткой и переверните его на решетку, чтобы достать. Если вы планируете разрезать бисквит – дождитесь пока он полностью остынет.



Секрет приготовления бисквитного теста – оно должно хорошо остыть

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Как приготовить бисквит – рецепт приготовления с видео:

Секреты приготовления бисквита:

1. Тесто нужно хорошо вымешать, чтобы не оставалось полосок муки. Делайте это медленно, даже если это займет больше времени.

2. Выкладывайте тесто в форму сразу после вымешивания, тесто не должно "ждать".

3. Всегда используйте обычный режим выпечки (не конвекция/вентилятор).

4. Ручным миксером взбивать яйца нужно на 2-4 минут дольше, чем указано в рецепте.

5. Ставьте форму с бисквитом ровно по центру духовки. Она должна быть обязательно разогрета до 180 градусов.

6. Никогда не открывайте духовку во время выпекания!

7. Перед извлечением из формы или разрезания – дайте бисквиту остыть при комнатной температуре, без всякой дополнительной тяги.