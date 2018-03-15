Кубок мира по биатлону 2018: украинка Юлия Джима завоевала бронзу в спринте в Норвегии

На предпоследнем этапе Кубка мира, который на этой неделе проходит в норвежском Холменколлене, на пьедестале женской спринтерской гонки нашлось место и для украинских спортсменов. Очередную "бронзу", уже третью в этом сезоне, в личных гонках завоевала Юлия Джима.

Наша спортсменка идеально отстрелялась и лежа, и стоя, однако этого не хватило для победы – в итоге украинка проиграла победителю почти полминуты.

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Благодаря своей ураганной скорости победу одержала Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. Несмотря на один промах на первой стрельбе, на трассе она сегодня была сильной. Второе место, с чистой стрельбой – у белоруски Дарьи Домрачевой.

Биатлон. Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Спринт, женщины, 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1 + 0) 21: 31,8

2. Дарья Домрачева (Беларусь) (0 + 0) +8,9

3. Юлия Джима (Украина) (0 + 0) +29,2

4. Сьюзан Данкли (США) (0 + 0) +35,7

5. Фукио Тачидзаки (Япония) (0 + 0) +46,3

....

59. Анастасия Меркушина (Украина) (1 + 1) +2: 29.4

65. Валентина Семеренко (Украина) (0 + 2) +2: 39,4

66. Вита Семеренко (Украина) (1 + 2) +2: 41,6

81. Ирина Вавринец (Украина) (0 + 2) +3: 16,9