22:10
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Кубок мира по биатлону 2018: украинка Юлия Джима завоевала бронзу в спринте в Норвегии

14:19, сегодня 182 Читати новину українською

На предпоследнем этапе Кубка мира, который на этой неделе проходит в норвежском Холменколлене, на пьедестале женской спринтерской гонки нашлось место и для украинских спортсменов. Очередную "бронзу", уже третью в этом сезоне, в личных гонках завоевала Юлия Джима.

Наша спортсменка идеально отстрелялась и лежа, и стоя, однако этого не хватило для победы – в итоге украинка проиграла победителю почти полминуты.

Читайте также: Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы

Благодаря своей ураганной скорости победу одержала Анастасия Кузьмина, выступающая за сборную Словакии. Несмотря на один промах на первой стрельбе, на трассе она сегодня была сильной. Второе место, с чистой стрельбой – у белоруски Дарьи Домрачевой.

Биатлон. Кубок мира. Холменколлен (Норвегия). Спринт, женщины, 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1 + 0) 21: 31,8
2. Дарья Домрачева (Беларусь) (0 + 0) +8,9
3. Юлия Джима (Украина) (0 + 0) +29,2
4. Сьюзан Данкли (США) (0 + 0) +35,7
5. Фукио Тачидзаки (Япония) (0 + 0) +46,3
....

59. Анастасия Меркушина (Украина) (1 + 1) +2: 29.4
65. Валентина Семеренко (Украина) (0 + 2) +2: 39,4
66. Вита Семеренко (Украина) (1 + 2) +2: 41,6
81. Ирина Вавринец (Украина) (0 + 2) +3: 16,9

Теги: Новости Украины Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук