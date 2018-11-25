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      Bitcoin упал ниже 4 тысяч долларов

      83 Читати новину українською
      Биткойн теряет в цене
      Биткойн теряет в цене

      Курс криптовалюты Bitcoin опустился до минимальной отметки с сентября прошлого года.

      Об этом свидетельствуют данные торгов.

      Читайте также: Что происходит с биткоином и какие прогнозы?

      В воскресенье утром Bitcoin торгуется в районе 3736 доллара, что на 13,77% ниже уровня предыдущего дня.

      Курс криптовалют

      Курс криптовалют

      Курсы большинства других криптовалют снижаются, в том числе Ethereum подешевел на 14%, Litecoin – на 12%.

      В целом капитализация рынка криптовалют за последние сутки упала до 120 миллиардов долларов, что является самым низким показателем за год.

      Что такое криптовалюта?
      Это вид цифровой валюты, которая функционирует благодаря механизму асимметричного шифрования. По состоянию на январь 2018 года количество криптовалют составляла 1448 единиц. Самой популярной является Bitcoin (биткойн).

      Теги: Криптовалюта Биткойн
      Источник: 24 канал
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