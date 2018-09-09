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Битва платьев: гламурная блогерша Кьяра Ферраньи надела платье как у Кардашян и Кароль

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Кьяра Ферраньи в Нью-Йорке в платье Atsuko Kudo
Кьяра Ферраньи в Нью-Йорке в платье Atsuko Kudo / Фото из соцсетей

Итальянский блогерша Кьяра Ферраньи уже несколько дней находится в Нью-Йорке в рамках Недели моды. Звезда посещает лучшие модные показы и светские вечеринки, на которых демонстрирует роскошные наряды.

Одним из таких стало платье от японского бренда Atsuko Kudo неонового цвета, который сейчас находится на пике популярности. Этот цвет сегодня чаще всего используют сестры Кардашян, однако сделать модный эксперимент решила Instagram-знаменитость Фераньи.

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Для очередной вечеринки она надела латексное мини-платье цвета лайма, которое идеально подчеркивало ее декольте. Чтобы завершить образ, звезда надела свои традиционные стильные украшения, а также собрала волосы в хвост и сделала сияющий макияж. Также на ее руке красовалось роскошное кольцо и заручальне кольцо, поскольку только неделю назад Кьяра официально узаконила свой брак с рэпером Fedez.


Кьяра Фераньи в Нью-Йорке в платье Atsuko Kudo


Кьяра Фераньи в Нью-Йорке в платье Atsuko Kudo


Кьяра Фераньи в Нью-Йорке в платье Atsuko Kudo

Стоит добавить, что в этом году платье Atsuko Kudo побывало в гардеробе не одной модницы. В сексуальных платьях, однако уже других цветов, на публику выходили такие звезды как Ким Кардашян, а также украинская певица Тина Кароль.

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Тина Кароль и Ким Кардашян в платьях Atsuko Kudo

Теги: LifeStyle Мода Тина Кароль Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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