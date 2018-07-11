Битва за евробляхи – "ловкие воры" против "законопослушных терпил"

Центр Киева перекрыт. Пробки сумасшедшие. Парадокс – люди, которые совершенно законно купили машины с уплатой всех налогов и сборов, оказались в заложниках у тех, кто ввозил машины контрабандой.

С другой стороны – ничего удивительного.

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Тут читал дискуссию защитника евробляхеров с противником, и первый четко обозначил отношение к покупателям законных машин – терпилы. Платят все налоги и сборы.

В принципе, вопросов больше нет. Есть ловкие воры, есть законопослушные терпилы, я вырос в Донецке, эта система координат знакома. Украл, выпил, в тюрьму – романтика.

Самое смешное, что с требованиями снизить ставки при ввозе автомобилей я полностью согласен. Этот протекционизм в отношении АвтоЗАЗа себя не оправдал. Васадзе стал миллиардером, но доступных и качественных автомобилей украинского производства не было и нет.

Но методы сомнительны. Мстить киевлянам, которые будут стоять в пробках за то, что кто-то не добился изменения закона, а просто нарушил его? Хотя, да, мы же терпилы, какие могут быть претензии…

Кому эти протесты нужны на самом деле?

От философии перейдем к реальным процессам. Почему киевлян берут в заложники именно сейчас? На законодательном уровне отношение к евробляхам не менялось, так что стало толчком?

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А вот тут самое интересное. Они требуют отставки главы ДФС Продана, премьера Гройсмана и главы МВД Авакова. То есть именно тех людей, которые за последнюю неделю очень плотно прижали реальных контрабандистов.

Корабли стоят в нейтральных водах, решалы не могут договориться, серьезные ОПГ теряют деньги. Конечно, на Кабмин нужно давить. Вот тут ребята на евробляхах оказались очень полезны серьезным людям. Все просто, как мычание – бандиты, контрабанда, схемы, борьба и массовка.

Напоследок немножко слухов и конспирологии

Непроверенных слухов, естественно, но не могу не поделиться. Знающие люди говорят, что всю эту тусовку с Автоевросилой во главе создавали грамотно и вдумчиво серьезные люди с Банковой. Искусственно создавая проблему.

Правоохранители получили жесткую команду не мешать ввозу и эксплуатации транспорта без растаможки, деньги для смазки в достаточном количестве шли от перегонщиков, а в качестве бонуса получили достаточно активную группу людей.

Зачем? В качестве альтернативы плохо управляемому Автомайдану. И за структурой стоит один из ближайших соратников Порошенко с фамилией на К.

Кстати, вы заметили, что все претензии и требования отставки Банковую никак не задевают. Только тех, кто не совсем для нее удобен. Так что логика в этих слухах присутствует…

Автор: Кирилл Сазонов. Источник: Site.ua

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