Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе

В Одессе могучие игроки сошлись в борьбе за последний санаторий в центре города. О ночных набегах армейских спецсил, полиции, скандалах в санатории "Лермонтовский" говорят даже кандидаты в президенты.

Захват санатория

Санаторий "Лермонтовский" – старейшая здравница Одессы. Курорт построили еще в начале ХХ века. В водолечебнице Исааковича и Люлькимахера богачей со всей Европы лечили целебной грязью из Куяльника. Во времена СССР водолечебницу, конечно, забрало себе государство. Она была настолько популярной, что здесь лечился даже Роман Шухевич.

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До недавнего времени санаторий принадлежал обществу "Укрпрофздравница", то есть Федерации профсоюзов.

"Я до сих пор являюсь директором санатория "Лермонтовский", потому что захватчики, которые, напомню, 25 января 2019 года, захватили санаторий, завели туда новое юридическое лицо и поменяли его название на "Одесский", – сказал директор Клинического санатория "Лермонтовский" Дмитрий Антипов.

Дмитрий Антипов, директор санатория без санатория. Его юридическое лицо существует, но здание забрали. Теперь "Лермонтовски" называется клинический центр "Одесский" Министерства обороны.



Дмитрий Антипов

"Я вам с ответственностью заявляю, что никакого решения суда в пользу военных нет и никогда не было. Военные с помощью спецсилы, вооруженных автоматов и пулеметов захватили санаторий "Лермонтовский", – пояснил Антипов.

Абсолютная правда – ни один суд не принимал решение отдать санаторий военным. Суд решил отдать его государству в лице Министерства юстиции. А уже Минюст вместе с Кабмином отдали "Лермонтовский" военным.

Пиар политиков

Хозяйственный конфликт уже стал политическим. Кандидат в президенты Сергей Каплин лично шел в полицию разбираться, почему санаторий забрали у "Укрпрофздравницы" и отдали государству. По правую руку от Каплина был и глава Одесской федерации профсоюзов.



Сергей Каплин

В начале марта 2019 года вопрос "Лермонтовского" вплетают в предвыборную кампанию еще одного кандидата – Александра Вилкула. Его соратник Вадим Новинский убеждает одесситов – все будет хорошо.

В медийном пространстве "главный борец" за санаторий политик и нардеп одного из предыдущих созывов Светлана Фабрикант. Журналисты хотели поговорить с женщиной. Самуиловна назначила встречу в предвыборном штабе Вилкула в Одессе, а затем – исчезла из связи.

Кто на самом деле является "рейдером"

Но остается главный вопрос. Если Министерство обороны – это рейдеры, которые забрали имущество у законных владельцев, то кто за этим стоит? Оказывается, защитники не знают. Пять лет боролись, а с кем – не знают.

К сожалению, мы до сих пор не можем выяснить, кто заинтересован в этой комбинации. Однако, я могу сказать, что и господин Петренко, и господин Полторак непосредственно предоставляли прямые указания относительно захвата санатория,

– добавил Дмитрий Антипов.

Два министры хотят раздерибанить одесский санаторий – замечательная версия. Однако ЦРУ выяснили, как на самом деле.

Директор-изгнанник уверяет, что санаторий охраняют вооруженные военные. Весь одесский "Опоблок" уже месяц не может попасть внутрь. Однако ЦРУ оказалось круче "Оппоблока". Один телефонный звонок – и журналисты на территории.

Временный директор санатория – Илья Лубашев. Он охотно показал нам территорию. Начал с отеля перед главным входом в санаторий. Отель тоже называется "Лермонтовский". Временный директор рассказал, что его построили на участке, отжатом у санатория.



Илья Лубашев

Самое интересное в кабинете директора, ведь там размещена старая карта на пол стены. Это план эвакуации середины двадцатого века, на котором хорошо видно, как много земли отобрали на самом деле.

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Новый руководитель Лубашев утверждает, что санаторий достался ему чуть ли не в руинах. Кругом плесень, некоторые корпуса не видели ремонта десятилетиями. Он воевал за "Лермонтовский" очень давно – еще с тех времен, когда за него судилось Министерство юстиции.



Ужасы санатория "Лермонтовский"



Ужасный вид санатория



Плесень на стенах

Илья Лубашев – так называемый "государственный рейдер". Он когда-то отбивал для МЧС санаторий "Одесский" на Фонтане. Там землю удалось сохранить. И теперь государство вновь сняло его, чтобы отжать свое же имущество – в "Лермонтовском".

А кто с другой стороны захвата санатория "Лермонтовский" – смотрите в программе.