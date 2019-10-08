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      Битва за Киев: кто хочет посоревноваться за кресло мэра столицы

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      Зима близко, а с ней и вероятные выборы нового главы столицы. Политологи утверждают, что борьба за кресло мэра уже на старте. Более того, началась она уже после объявления результатов парламентских гонок, а ныне градус гонок только повышается.

      Сначала появилась информация, что выборы могут состояться 8 декабря, что очень стимулировало политиков бороться за Киев. Среди них есть и бывалые, и эпатажные личности. Хотя официально гонки еще не стартовали, о некоторых кандидатах уже известно.

      Читайте также: Битва за Киев: что могут показать выборы?

      Кто хочет посоревноваться за кресло мэра

      ► С 2014 года кабинет городского головы занимает Виталий Кличко и, похоже, уходить он не собирается. Впрочем, борьба за должность разворачивается ожесточенная. К примеру, посоревноваться с Виталием Кличко уже два года мечтает эпатажный бизнесмен Гарик Корогодский. Хотя сам Кличко без боя сдаваться не собирается.

      Я начал много проектов, я дал обязательства перед киевлянами, и я должен эти проекты завершить,
      – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

      ► Кроме побед, в копилке действующего мэра не обошлось и без зашкваров – стоит вспомнить о двух мостах, Шулявском и стеклянном, пешеходном. Но, по мнению Кличко, это все – грязная информационная кампания, которую против него развернул его оппонент – нардеп от "Слуги народа" и бывший генеральный директор "1+1" Александр Ткаченко.


      Александр Ткаченко

      Впрочем, тот уже заявил и о более высоких амбициях, подав декларацию в НАПК на должность главы КГГА, которая, согласно законопроекту его авторства, должна быть отдельной от мэрской.

      Новый закон о Киеве и досрочных выборах в столице – читайте, что предлагает " Слуга народа"

      ► Гуляет по телеэфирам и Андрей Пальчевский. Бизнесмен, журналист, политический эксперт и фигура с политическим прошлым. В 2010 году он даже несколько месяцев был заместителем министра по делам молодежи и спорта. Интересно, что именно в его клинике во время президентской гонки сдавал анализы нынешний президент Украины.

      Ко мне подходят люди и говорят, чтобы я шел. А кто-то говорит "идите нафиг". И тогда я понимаю, что условно 4 к 1, что нужно идти,
      – заявил бизнесмен Андрей Пальчевский.

      ► Готов в очередной раз побороться и Николай Томенко. С 2002 года он сменил несколько политических сил, проходил в Раду пять раз, дважды занимал должность заместителя главы парламента.


      Николай Томенко

      Для нас Киев важен не как город в интересах застройщиков, мажоров, чиновников или секс-туристов, а город в интересах киевлян,
      – подчеркнул нардеп предыдущих созывов Николай Томенко.

      ► В кулуарах Верховной Рады ходят слухи, что от "Голоса" на должность главы столицы выдвинут шоумена Сергея Притулу. В то же время вспоминают и еще одного шоумена и актера "Квартал-95" Евгения Кошевого.

      Практически ни одна из партий еще никого не выдвигала. Каждые три дня появляется некая неизвестная социология, которая предсказывает нового кандидата в мэры. Сейчас более важно не инвестировать в манипуляции для кандидатов, а получить престижные партийные бренды, которые дают возможность органического прироста рейтинга,
      – подчеркнул политолог Николай Давидюк.

      Согласно рейтингу социологической группы "Рейтинг", лидерами в борьбе за пост мэра Киева являются Виталий Кличко, Сергей Притула и Александр Ткаченко.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости политики Новости Украины Виталий Кличко КГГА Слуга народа Местные выборы 2020 Николай Томенко Сергей Притула
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