Битва за "Корвалол": как нечестные суды отнимают у Украины право на инвестиции

В Украине продолжаются судебные баталии вокруг хорошо известного названия лекарств "Корвалол". Недавно Киевский апелляционный хозяйственный суд принял неоднозначное решение в пользу фармацевтической фирмы "Дарница".

Поэтому ПАО "Фармак" будет отстаивать свое эксклюзивное право на использование хорошо известного названия лекарственного средства "Корвалол" в Верховном суде.

Как появился "Корвалол"

ПАО "Фармак" – украинская фармацевтическая компания. Является правопреемником Киевского химико-фармацевтического завода им. М.В. Ломоносова, который начал выпуск лекарств еще в 1925 году.

А название "Корвалол" придумали работники завода еще в 1960 году.

"Название "Корвалол" было придумано сотрудниками Киевского химического завода им. Ломоносова еще в 1960 году, и с тех пор только завод им. Ломоносова и его правопреемник – акционерное общество "Фармак" являются единственными производителями лекарственного средства "Корвалол", – рассказал руководитель юридического департамента ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

Название "Корвалол" придумали еще в 1960-м году

Слова юриста подтверждает Ольга Онатий, которая проработала на предприятии 40 лет.

Только завод Ломоносова производил Корвалол. В те времена, конечно, спрос был большой на него,

– говорит Ольга.

Юристы "Фармак" взялись за защиту интеллектуальной собственности компании уже во времена независимости –в 1993 году подали заявку в Департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины. И в 1996 компания получила свидетельство на торговую марку "Корвалол". Это означает, что только Фармак вправе производить препарат под торговой маркой "Корвалол" в Украине и за рубежом.

Исключительное право компании "Фармак" на "Корвалол" подтверждено в Армении, Азербайджане, Болгарии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Польше, Молдове, Таджикистане, а также в ряде других стран.

"Корвалол" имеет как регистрацию торговой марки, так и признание ее хорошо известной ТМ в Украине. Первое признание хорошо известной ТМ в Украине произошло в 2004 году. Второе признание произошло в 2017 году, когда апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли Украины признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной ТМ в Украине относительно компании "Фармак", – рассказал руководитель юридического департамента ОАО "Фармак" Дмитрий Таранчук.

"При признании знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным члены коллегии Апелляционной палаты признали уместными и рассмотрели пять из шести факторов, определенных Законом. Предоставленной же заявителем информации (об объемах использования знака, продвижении продукции, осведомленности потребителей, успешном отстаивании заявителем прав на знак в других странах), по мнению членов коллегии Апелляционной палаты, было вполне достаточно для такого признания, с учетом также того факта, что знак "Корвалол Corvalolum" был вариантом исполнения (использования) уже признанного хорошо известным знаком "Корвалол" на то же лицо (ОАО "Фармак")", – говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины от 17 июля 2018 года.

Предоставление этого свидетельства было обоснованным, и таким образом ПАО "Фармак" защитил свое право на использование этой торговой марки,

– отметил заместитель директора НИИ интеллектуальной собственности АПН Украины Александр Дорошенко.

Борьба за "Корвалол"

Украинская власть и специалисты по защите интеллектуальной собственности в один голос утверждают: "Корвалол" – не общеупотребительное название, а хорошо известный товарный знак. И эксклюзивное право на его использование имеет именно "Фармак". Конкуренты, в частности фармацевтическая фирма "Дарница", не согласны.

"Впоследствии появились производители в фармацевтической отрасли, которые решили подхватить этот достаточно популярный бренд, точнее название лекарственного препарата, так как препарат очень распространен и достаточно эффективен в своем секторе лекарственных средств. Таким образом появился препарат под названием "Корвалол-Дарница" и так далее", – рассказал Александр Дорошенко.

Уже более 10 лет фармацевтическая фирма "Дарница" пытается оспорить эксклюзивность "Фармак" по "Корвалолу". Дарница еще в 2004-м разработала свой седативный препарат. Назвала его "Корвалол-Новый-Дарница". Но из-за того, что торговая марка была зарегистрирована на "Фармак", его пришлось переименовать в "Дарвилол".

В 2005 году компания таки зарегистрировала торговый знак "Корвалол-Дарница". В фирме утверждают, что все сделали в соответствии с законодательством Украины.

Но законность регистрации торгового знака "Корвалол-Дарница" – сомнительная, подчеркивает Александр Дорошенко. Ученый уже 20 лет работает с вопросами защиты интеллектуальной собственности. Он считает, что "Корвалол" и "Корвалол Дарница" – похожие торговые знаки. Следовательно, регистрация нового названия – ошибочна.

Эти знаки похожи между собой, похожи настолько, что их можно спутать. Понятная ситуация: когда мы приходим в аптеку, мы не спрашиваем "Корвалол-Дарница" или "Корвалол-Фармак" и т. д. Мы спрашиваем "Корвалол", и нам выдают. У нас было проведено несколько судебных экспертиз по этому поводу. Мы придерживались в своих выводах именно той позиции, что эти знаки похожи настолько, что их можно спутать. И такой регистрации не должно было быть,

– отметил ученый.

Но в "Дарнице" настаивают, что корвалол – общеупотребительное название, и поэтому компания имеет право его производить именно под названием "Корвалол-Дарница".

"Лекарственное средство корвалол свое время широко производилось на территории СССР на протяжении десятков лет. Отсутствие сходства знака "Корвалол-Дарница" со знаком "Корвалол Corvalolum" было признано несколькими экспертизами в рамках судебных слушаний", – уверяют в пресс-службе "Дарницы".

"Производить сам препарат, но под другим брендом, под другим названием может любой субъект хозяйствования. Поэтому здесь на самом деле компания "Фармак" борется за свой бренд, который на рынке почти 60 лет. В который вложены усилия, работа сотрудников, те системы качества, которые обеспечивают качество лекарственного препарата "Корвалол". Все это годами, десятилетиями укладывалось в создание ценности этого бренда", – объясняет руководитель юридического департамента "Фармак" Дмитрий Таранчук.

Компания инвестировала в свой "Корвалол" миллионы гривен, бренд узнаваем. А вот урожаи собирает почему-то "Дарница", жалуются представители "Фармак".

В 2017 году объемы розничных продаж "Корвалола" производства ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" составили 43 млн гривен. Это фактически половина всего рынка выпуска "Корвалола". Ведь ПАО "Фармак" за 2017 год реализовало продукции на 44 млн гривен.

Торговая марка – это средство продать свой товар. Если известная торговая марка, известный бренд, то есть большой соблазн его украсть и продать свой товар под этим брендом и на нем заработать,

– рассказывает директор объединения предприятий "Украинский музыкальный альянс" Павел Калиниченко.

Подобная ситуация возникла в свое время между двумя фармацевтическими гигантами – компаниями Bayer и UPSA. Фирмы боролись за право называть свои лекарства аспирином. Препарат изобрели еще в 1897 году ученые именно Bayer. Компания также зарегистрировала торговый знак. Но в UPSA настаивали: аспирин – общеупотребительное название, поэтому зарегистрировали свой препарат "Аспирин-УПСА".

"Владелец ТМ фирма "Байер" по всему миру развернула такую ​​кампанию по защите, по восстановлению дистинктивности, различительной способности своего знака и довольно успешно защищает свои права. То есть "Аспирин" сегодня принадлежит только "Байеру" и больше никому", – пояснил ученый Александр Дорошенко.

Украинские судебные реалии

Ситуация с "Аспирин" очень напоминает борьбу за "Корвалол", говорят специалисты. Разница одна: немецкий фармацевтический гигант через европейские и американские суды отстоял свое право на торговый знак. Компания УПСА была вынуждена переименовать свой препарат. А вот "Фармак" наткнулся на суровую реальность украинской судебной системы.

26 июня 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" отменил решение о признании общеизвестным обозначение "Корвалол Corvalolum" в отношении ОАО "Фармак", принятое Апелляционной палатой Министерства экономического развития Украины. Хотя в декабре прошлого года суд первой инстанции отказал "Дарнице" в иске.

"На наш взгляд, это решение является крайне предвзятым, без исследования всего спектра доказательств, суд не осуществил надлежащую оценку доказательств, суд неправильно применил нормы как материального, так и процессуального права", – объясняет Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ОАО "Фармак".

11 июля 2018 года Хозяйственный суд г. Киева отказал ОАО "Фармак" в требовании отменить государственную регистрацию знака для товаров и услуг "Корвалол-Дарница".

Последнее решение принимали при отсутствии истца – юристов "Фармак". А это критическое нарушение норм процессуального права, говорит Дмитрий Таранчук.

"Истец, а это компания "Фармак" в этом деле, и неосновной ответчик не смогли должным образом защитить свои права, а ответчик, наверное, не имел возможности предоставить какие-то финальные дополнительные объяснения в судебных прениях, и поэтому мы тоже считаем это решение предвзятым", – говорит юрист.

Серьезный удар по инвестициям

Последние судебные решения – это еще один удар по ситуации с защитой интеллектуальной собственности в Украине, говорит Таранчук. Решения могут стать прецедентами.

"На мой взгляд, такая практика может привести к тому, что любой недобросовестный субъект хозяйствования на определенном рынке может использовать эту практику, чтобы обжаловать действительно хорошо известный ТМ, например, "Лексус", или "Кока-Кола", или еще что-то", – считает Дмитрий Таранчук.

Атака на интеллектуальную собственность и невозможность защитить свои права – негативный сигнал иностранным инвесторам, говорит известный экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"Современная экономика – это не экономика сырья, это прежде всего экономика интеллектуальная. Интеллектуальная экономика не может работать нормально, если ты не оберегаешь права собственности на тот товар, на тот продукт, который был выработан компанией. Поэтому если ты сделал товар, который вдруг стал достоянием в целом всех просто потому, что ты не защитил права или страна не защищает интеллектуальную собственность, то вряд ли ты захочешь вообще инвестировать в экономику", – отметил Устенко.

Олег Устенко: Атака на интеллектуальную собственность – негативный сигнал инвесторам

"Дела с защитой интеллектуальной собственности у нас плохие. Инвестор не готов идти в страну где у него: а) рейдерским образом заберут бизнес; б) украдут его интеллектуальную собственность и он не сможет ее защитить", – убежден директор объединения предприятий "Украинский музыкальный альянс" Павел Калиниченко.

А еще бизнесмены не будут инвестировать в страны, где нет прозрачного и справедливого суда, объясняют специалисты. Рассказы о реформе судебной системы – это банальный пиар. В первой и апелляционной инстанции ничего не изменилось со времен Януковича, говорит Иван Пятак.

Там так же остались те проблемы, которые и были, поскольку те же судьи, которые были 4 года назад, остались до сих пор в судебной системе. То есть ожидать от них каких-то других решений, другого качества невозможно, так как они уже себя дискредитировали. И к таким судьям общественность имеет очень много вопросов о нарушении условий добродетели,

– отметил старший аналитик кампании "Честно. Фильтруй суд" Иван Пятак.

В Украине до сих пор работает телефонное право, продолжают эксперты. Суды и дальше принимают решения по чьему-то заказу.

"Суд напоминает определенную такую ​​рулетку, где неизвестно какое решение будет, никто не может гарантировать с определенной правовой определенностью, что будет в такой ситуации: когда нарушено такое-то право – будет такое-то решение. И это, собственно, создает эту инвестиционную неопределенность – будет защищено его право собственности или нет", – отмечает Иван Пятак.

В этом году Украина получит 2,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Это в четыре раза меньше, чем 10 лет назад, говорит Олег Устенко. Причины: нежелание инвестировать в государства, где не работают законы. А без иностранных инвестиций – о стабильном развитии можно, к сожалению, забыть.

"Более качественный инвестиционный климат дает возможность привлекать больший поток прямых иностранных инвестиций. А вот эти привлеченные деньги дают возможность обеспечить более высокие темпы экономического роста. Темпы экономического роста – это и социальные программы, это и бюджет, это, в конце концов, если хотите, уровень счастья, который в Украине такой низкий", – пояснил Устенко.

В компании "Фармак" уже готовят кассационную жалобу. Собираются защищать свои нарушенные права в Верховном Суде. К дальнейшему противостоянию готовы и в фармацевтической фирме "Дарница".