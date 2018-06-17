15:19
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Битва за Нобелевскую премию мира: с Трампом за награду поборется лауреат из Венесуэлы

16 Читати новину українською
Венесуэльский оппозиционер поборется с Трампом за премию мира
Венесуэльский оппозиционер поборется с Трампом за премию мира / lainfo.es

В Норвегии депутат от Либеральной партии выдвинул на соискание Нобелевской премии мира лидера оппозиции в Венесуэле Леопольдо Лопеса.

Об этом информирует "Громадское" со ссылкой на норвежские СМИ.

Читайте также: Украинский школьник благодаря впечатляющему изобретению стал победителем "Олимпиады гениев" в США

Как пояснил депутат Либеральной партии Норвегии, приверженность Лопеса к свободе и благу всех венесуэльцев привели "к тяжелой битве против оскорбительного и незаконного режима власти Венесуэлы".

Кроме этого парламентарий добавил, что его вдохновляют усилия Лопеса в созидании "новой Венесуэлы".

Добавим, что 14 июня норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое предложение сделали члены правящей Партии прогресса Норвегии после исторической встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Интересно, что отношения между США и Венесуэлой являются достаточно напряженными. Так, в мае этого года президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил старшего дипломата США из страны. Более того, в США считают нелегитимными президентские выборы, на которых победил Мадуро.

Теги: Новости политики Нобелевская премия Дональд Трамп Новости США Венесуэла
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сегодня, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 694
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1481
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4581
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 3105
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 706
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук