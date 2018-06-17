Битва за Нобелевскую премию мира: с Трампом за награду поборется лауреат из Венесуэлы

В Норвегии депутат от Либеральной партии выдвинул на соискание Нобелевской премии мира лидера оппозиции в Венесуэле Леопольдо Лопеса.

Об этом информирует "Громадское" со ссылкой на норвежские СМИ.

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Как пояснил депутат Либеральной партии Норвегии, приверженность Лопеса к свободе и благу всех венесуэльцев привели "к тяжелой битве против оскорбительного и незаконного режима власти Венесуэлы".

Кроме этого парламентарий добавил, что его вдохновляют усилия Лопеса в созидании "новой Венесуэлы".

Добавим, что 14 июня норвежские депутаты выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Такое предложение сделали члены правящей Партии прогресса Норвегии после исторической встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Интересно, что отношения между США и Венесуэлой являются достаточно напряженными. Так, в мае этого года президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил старшего дипломата США из страны. Более того, в США считают нелегитимными президентские выборы, на которых победил Мадуро.