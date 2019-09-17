Битва за столицу: будут ли перевыборы в Киеве

Столичный мэр Виталий Кличко позвал депутатов Киевсовета на консультацию для того, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать. Неделю назад те сорвали кворум, поэтому заседание так и не состоялось.

Столичный мэр Виталий Кличко позвал депутатов Киевсовета на консультацию для того, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать. Неделю назад те сорвали кворум, поэтому заседание так и не состоялось.

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Из 120 на заседание пришли только 48. И сорвали кворум. Кличко считает, что депутаты это сделали намеренно из-за влияния офиса Президента.

Если депутаты не хотят участвовать по разным политическим причинам, не останется другого выхода, как досрочные выборы,

– сказал мэр Киева Виталий Кличко.

В то же время мэр столицы четыре месяца, пока Украина жила в непрерывном избирательном процессе, не созывал депутатов на заседание. Это устраивало и мэра, и Киевсовет, считает активистка общественного движения "Честно" Ирина Федорив. В результате – под угрозой жизнедеятельность столицы.

Если они заходят в такой крупный политический кризис, то у нас самая большая турбулентность появится, когда начнется отопительный сезон и когда мы войдем в 2020 год без бюджета,

– отметила Ирина Федорив.

Теперь Кличко пытается использовать единственный шанс сохранить влияние в столице, считают эксперты. Пока он еще имеет достаточную поддержку киевлян, которым, в частности, не понравилось желание Офиса Президента навязать им нового главу города.



Мэр Киева Виталий Кличко

Пока у него сохраняются шансы выиграть. Тем более, что видимо большой части киевлян не понравилась эта попытка продавить свое видение ситуации в Киеве и здесь он может просто за счет фактора времени еще сохранить свою должность,

– отметил юрист Александр Москалюк.

Однако назначить выборы самостоятельно Кличко не может. Со своими аргументами он должен обратиться в Верховную Раду, и та уже решает, назначать ли перевыборы в течение 90 дней.

А у парламентского монобольшинства другие планы – "Слуга народа" хочет изменить не только киевских депутатов, но и мэра. В парламенте появился законопроект, по которому выборы в столице могут состояться уже 8 декабря.

Новый закон про Киев и досрочные выборы в столице: что предлагает "Слуга народа" – детальный анализ в материале 24 канала.

На Киев все равняются и очевидно, что быть мэром Киева это тоже является в определенной степени модно и это довольно колоссальный ресурс для развития. И вполне логично досрочные выборы провести, использовать этот рейтинг доверия, который еще является высоким,

– добавил политический эксперт Тарас Семенюк.

В то же время "Слуга народа" хочет сократить количество депутатов Киевсовета до 84 и забрать часть полномочий у городского главы. Ранее избранный на выборах мэр должен был занимать еще и должность главы Киевской городской госадминистрации.

Однако в команде Президента их решили разделить. И отдать больше полномочий главе КГГА. А пройдут ли эти изменения в парламенте, зависит только от желания партии власти. И даже если Кличко таки сохранит должность, то станет мэром без полномочий.