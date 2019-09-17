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      Битва за столицу: будут ли перевыборы в Киеве

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      Столичный мэр Виталий Кличко позвал депутатов Киевсовета на консультацию для того, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать. Неделю назад те сорвали кворум, поэтому заседание так и не состоялось.

      Столичный мэр Виталий Кличко позвал депутатов Киевсовета на консультацию для того, чтобы определиться, стоит ли их досрочно распускать. Неделю назад те сорвали кворум, поэтому заседание так и не состоялось.

      Интересно! Офис Президента хочет иметь влияние на Киев, – политолог

      Из 120 на заседание пришли только 48. И сорвали кворум. Кличко считает, что депутаты это сделали намеренно из-за влияния офиса Президента.

      Если депутаты не хотят участвовать по разным политическим причинам, не останется другого выхода, как досрочные выборы,
      – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

      В то же время мэр столицы четыре месяца, пока Украина жила в непрерывном избирательном процессе, не созывал депутатов на заседание. Это устраивало и мэра, и Киевсовет, считает активистка общественного движения "Честно" Ирина Федорив. В результате – под угрозой жизнедеятельность столицы.

      Если они заходят в такой крупный политический кризис, то у нас самая большая турбулентность появится, когда начнется отопительный сезон и когда мы войдем в 2020 год без бюджета,
       отметила Ирина Федорив.

      Теперь Кличко пытается использовать единственный шанс сохранить влияние в столице, считают эксперты. Пока он еще имеет достаточную поддержку киевлян, которым, в частности, не понравилось желание Офиса Президента навязать им нового главу города.

      київ кмда віталій кличко
      Мэр Киева Виталий Кличко

      Пока у него сохраняются шансы выиграть. Тем более, что видимо большой части киевлян не понравилась эта попытка продавить свое видение ситуации в Киеве и здесь он может просто за счет фактора времени еще сохранить свою должность,
      – отметил юрист Александр Москалюк.

      Однако назначить выборы самостоятельно Кличко не может. Со своими аргументами он должен обратиться в Верховную Раду, и та уже решает, назначать ли перевыборы в течение 90 дней.

      А у парламентского монобольшинства другие планы – "Слуга народа" хочет изменить не только киевских депутатов, но и мэра. В парламенте появился законопроект, по которому выборы в столице могут состояться уже 8 декабря.

      Новый закон про Киев и досрочные выборы в столице: что предлагает "Слуга народа" – детальный анализ в материале 24 канала.

      На Киев все равняются и очевидно, что быть мэром Киева это тоже является в определенной степени модно и это довольно колоссальный ресурс для развития. И вполне логично досрочные выборы провести, использовать этот рейтинг доверия, который еще является высоким,
      – добавил политический эксперт Тарас Семенюк.

      В то же время "Слуга народа" хочет сократить количество депутатов Киевсовета до 84 и забрать часть полномочий у городского главы. Ранее избранный на выборах мэр должен был занимать еще и должность главы Киевской городской госадминистрации.

      Однако в команде Президента их решили разделить. И отдать больше полномочий главе КГГА. А пройдут ли эти изменения в парламенте, зависит только от желания партии власти. И даже если Кличко таки сохранит должность, то станет мэром без полномочий.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева КГГА Слуга народа
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