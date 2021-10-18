Злоумышленники создали ряд фирм, которые занимались бы набором иностранных студентов. Однако ни о каком обучении речь не шла.

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Большинство мигрантов – из стран Африки и Ближнего Востока

Иностранцы или оставались в Украине, или использовали ее как перевалочный пункт на пути в Евросоюз. Большинство мигрантов прибыли из стран Африки и Ближнего Востока.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Днепре во время которых изъяли:

Компьютеры, средства связи и электронные носители информации.

Документы (среди которых около 3 500 "личных дел" иностранных граждан).

Печати фирм-контактеров.

Значительные суммы наличными.

Обратите внимание! Правоохранители начали уголовное производство за создание или содействие террористической организации.

Смотрите фото с обысков / Фото СБУ:

В Харькове разоблачили нарушителей-иностранцев

Отметим, что ранее в Харькове на правонарушении поймали иностранцев: они не учились, а работали в службе доставки. Полиция проводила расследование в рамках операции "Мигрант", которую начали еще в 2018 году.

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А в конце сентября на Львовщине пограничники задержали мигрантов из Турции. Они прибыли на украинскую территорию легально, однако покинуть ее и попасть в ЕС решили нелегально.