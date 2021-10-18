Бизнес на иностранцах: СБУ разоблачила дельцов, которые занимались незаконной "легализацией"
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему легализации иностранцев в Украине. Благодаря ей на украинскую территорию въехали около 3,5 тысяч человек из стран повышенного риска.
Злоумышленники создали ряд фирм, которые занимались бы набором иностранных студентов. Однако ни о каком обучении речь не шла.
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Большинство мигрантов – из стран Африки и Ближнего Востока
Иностранцы или оставались в Украине, или использовали ее как перевалочный пункт на пути в Евросоюз. Большинство мигрантов прибыли из стран Африки и Ближнего Востока.
Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Днепре во время которых изъяли:
- Компьютеры, средства связи и электронные носители информации.
- Документы (среди которых около 3 500 "личных дел" иностранных граждан).
- Печати фирм-контактеров.
- Значительные суммы наличными.
Смотрите фото с обысков / Фото СБУ:
В Харькове разоблачили нарушителей-иностранцев
Отметим, что ранее в Харькове на правонарушении поймали иностранцев: они не учились, а работали в службе доставки. Полиция проводила расследование в рамках операции "Мигрант", которую начали еще в 2018 году.
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А в конце сентября на Львовщине пограничники задержали мигрантов из Турции. Они прибыли на украинскую территорию легально, однако покинуть ее и попасть в ЕС решили нелегально.