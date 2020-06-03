Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что сегодня считает принятой шведскую модель карантина, в частности из-за того, что бизнес нельзя "загонять в плинтус".

Зато ему надо давать возможность восстановиться, чтобы приносить деньги и в бюджет. Об этом мэр Львова заявил в эфире 24 канала.

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Прежде всего, он заявил, что сейчас город работает и живет в обычном режиме, а зарегистрированный накануне антирекорд больных является показателем большого количества проведенных тестирований. Он колеблется на 19%, что является нормой (речь идет о проценте положительных тестов ПЦР из тех, кто сдали анализы).

Если вы посмотрите на улицы Львова, то увидите более такой шведский вариант, когда люди свободно себя чувствуют и уже отошел страх. Шведская модель более приемлема на сегодня, потому что нельзя бизнес загонять в плинтус. Не с чего жить, люди бедные. Мы смотрим поступления в бюджет, и у нас с начала года уже минус 220 миллионов,

– отметил Садовый.

Он добавил, что это живые деньги, на которые планировали создавать те или иные работы. Мэр Львова подчеркнул – в городе ожидают, что все-таки бизнес начнет активно работать. "Ответственность на каждом из нас. И сама маска в 18 раз уменьшает заболеваемость. Надо всегда ее иметь с собой, когда идешь в публичные места", – отметил городской глава.

3 июня Львовщина установила собственный антирекорд по количеству новых больных. За сутки в области обнаружили 96 новых больных коронавирусом.

Новые смягчения и туризм

24 канал напоминает, что с 1 июня большинство областей пошли на смягчение, в результате которых мог восстановиться внутренний туризм. В частности, люди могли поехать и во Львов. Мэр Садовый рассказал, какие из последних послаблений существуют в городе – в частности, и те, которые могут привлечь туристов.

Во Львове уже работают:

гостиницы,

летние террасы кафе и ресторанов,

экскурсии до 8 человек,

музеи под открытым небом.

"Часть отелей и не закрывались. Мы такого ограничения не вводили. Закрылись те отели, где не было притока гостей. Работают террасы, можно пойти съесть чего-нибудь вкусного. Очень много террас кафе работает. Мы сделали экскурсии до 8 человек, работают музеи под открытым небом. Важна атмосфера. Люди на карантине себя немного истощили. Поэтому надо прогуляться по городу. Ароматный кофе и хорошая атмосфера – это радует", – пояснил мэр Львова.

Садовый добавил, что иностранных туристов отследить сложно. "Границы же открыты. Хорошо, вы померяете температуру, но вы не знаете, есть ли у человека инфекция. Это также еще один источник угрозы. Надо смотреть и мониторить ситуацию в Европе, что мы и делаем. Мы четко мониторим ситуацию в Польше, в Чехии, в соседних странах", – сказал городской голова.

Будет ли следующее ослабление карантина

Мэр Львова отметил, что в течение 4 – 5 июня ситуацию в городе будут мониторить.

"И уже в пятницу, 5 июня, областная комиссия будет принимать решение о дальнейших шагах, потому что правительство делегировало исключительно региональным комиссиям право принимать решения по ослаблению карантина", – пояснил Садовый.

Ситуация в больницах и тестирование медиков на антитела

Городской председатель Львова рассказал, что в городе ежедневно мониторят ситуацию по больницам, где также наблюдается стабильность.

"Базовая – инфекционная больница. И уже в течение месяца она имеет стабильное количество больных – примерно 155 человек. Мы готовили в начале карантина ориентировочно 1,5 тысячи коек. Слава Богу, они сейчас не нужны", – отметил Садовый.

Кроме того, недавно во Львове начали тестировать медиков на антитела – делать иммуноферментный анализ. По словам городского головы, сделав более тысячи тестов, получили интересные результаты.

Выглядит так, что 15% врачей уже переболели, хотя некоторые этого не знали. Кто-то кашлял в декабре, кто-то имел насморк в январе. Сегодня же они имеют эти антитела – а это значит, что их вероятность заболевания является критически низкой. Они у нас золотой запас для того, чтобы быть с больными и помогать им,

– подчеркнул Садовый.