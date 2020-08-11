При этом участники энергорынка и эксперты не принимают RAB-тариф на распределение электроэнергии, который предложил НКРЭКУ.

Бизнес надеется, что будет принято тарифообразование на распределение электроэнергии, которое будет интересно инвесторам и поможет модернизировать и развивать электросети. Об этом рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, передает delo.ua.

По ее информации, участники энергорынка и эксперты не принимают модель стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) на распределение электроэнергии, которую предложил НКРЭКУ. По их мнению, она не будет стимулировать инвестиции.

"Ведутся дискуссии вокруг того, какое именно тарифообразование надо принять: по предложениям регулятора или по предложению рынка. Их отличие в доказывании эффективности. Рынок предлагает применять успешную европейскую модель с правилами, которые понятны инвесторам: ставка возврата капитала на уровне WACC, перерасчет ставки ежегодно, начисления на все активы компании, – рассказала руководитель Европейской Бизнес Ассоциации.

Она добавила, что регулятор предлагает дифференцировать ставки: 1% начислять на уже построенные активы компании, 15% – на новые активы. Однако рынок такие условия не принимает, поскольку не видит инвестиционной привлекательности.

Деревянко уверена, если привлекательности "правил игры" не видит рынок, то и внешние инвесторы вряд ли заинтересуются электросетями.

"Поэтому бизнес все же надеется, что тарифообразование, которое будет интересно инвесторам, внедрят в ближайшее время, ведь об этой реформе говорится уже более 10 лет", – подчеркнула эксперт.

Ранее в ЕБА предложили внедрять стимулирующий тариф по европейской методологии – ставка возврата инвестиций на уровне WACC, которая начисляется на все активы операторов систем распределения.