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      Бизнес-центр в Одессе и дом под Киевом: что продает на ProZorro Фонд гарантирования вкладов

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      Бизнес-центр в Одессе выставлен на аукцион
      Бизнес-центр в Одессе выставлен на аукцион

      Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион через ProZorro.Продажи ряд интересных лотов.

      Подборка интересных лотов от Фонда появилась на Facebook-странице ProZorro.Продажи, среди них немало объектов недвижимости.

      Читайте также: На ProZorro.Продажи состоялись первые аукционы по аренде земли: чем они отличились

      В частности, среди заявленных от Фонда лотов есть:

      1. Бизнес-центр в Одессе площадью более 12 тысяч квадратных метров;
      2. Офис и гараж в Кременчуге – площадью 384 квадрата;
      3. Жилой дом с двумя земельными участками на Киевщине.

      аукціон прозорро лоти

      Лоты от Фонда гарантирования вкладов на ProZorro.Продажи

      В ФГВФЛ также добавили, что в течение текущей недели запланирована продажа активов банков, которые ликвидируются на общую сумму более 8 миллионов гривен.

      Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?Это учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка.

      К слову, накануне в Фонде гарантирования вкладов физических лиц выяснили, что во время ликвидации "ВТБ Банка" в учреждении осуществляли незаконную перерегистрацию права собственности на недвижимость.

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      Теги: ProZorro Аукцион Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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