Бизнес-центр в Одессе и дом под Киевом: что продает на ProZorro Фонд гарантирования вкладов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион через ProZorro.Продажи ряд интересных лотов.
Подборка интересных лотов от Фонда появилась на Facebook-странице ProZorro.Продажи, среди них немало объектов недвижимости.
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В частности, среди заявленных от Фонда лотов есть:
- Бизнес-центр в Одессе площадью более 12 тысяч квадратных метров;
- Офис и гараж в Кременчуге – площадью 384 квадрата;
- Жилой дом с двумя земельными участками на Киевщине.
Лоты от Фонда гарантирования вкладов на ProZorro.Продажи
В ФГВФЛ также добавили, что в течение текущей недели запланирована продажа активов банков, которые ликвидируются на общую сумму более 8 миллионов гривен.
Что такое Фонд гарантирования вкладов физических лиц?Это учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка.
К слову, накануне в Фонде гарантирования вкладов физических лиц выяснили, что во время ликвидации "ВТБ Банка" в учреждении осуществляли незаконную перерегистрацию права собственности на недвижимость.
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