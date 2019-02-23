Бизнес для города: в Киеве открыли уникальный общественный ресторан Urban Space

500 инвесторов вложили по тысяче долларов, чтобы создать социально ответственный бизнес в столице. Они не получают никакого дохода, ведь 80% идет на проекты для города.

Идея такого бизнеса зародилась в Ивано-Франковске, киевское же заведение открыли по франшизе.

Читайте также: Топ-5 украинцев, которые решились на кардинальные изменения в жизни и достигли успеха

С 2015 года в Франковске выделили средства на реализацию более 80 проектов, в частности на веломастерскую, дизайнерские скамейки с солнечной панелью и на веревочный парк для особых детей.



Urban Space 100 в Ивано-Франковске

В киевском ресторане пять залов, названных как районы города. Самый яркий – Троещина. А еще в заведении есть зал, куда можно приходить со своими домашними любимцами.

Соучредитель заведения Наталья Тулюлюк рассказала, что Urban Space полностью благоустроен для того, чтобы сюда могли приходить все, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Urban Space 500 может принять две сотни гостей. Заведению – уже два месяца. Оно стало платформой для проведения лекций и встреч.



В Urban Space 500 проходит немало интересных мероприятий

Все инвесторы подписали договор, что не будут иметь никаких выгод от заведения. Ведь цель социально-ответственного бизнеса – зарабатывать деньги на общественные проекты.

80% прибыли на конкурсной основе будут направлять на проекты для развития Киева. Распределить средства на первые идеи планируют уже в конце лета. Подробная информация появится на сайте.

Это не должно быть что-то коммерческое, религиозное или политическое. Это должен быть проект, который будет делать город более приятным для жизни,

– пояснила Тулюлюк.

В отрытом ресторане – открытая кухня.



Кухня в киевском заведении Urban Space 500

Поэтому сходив на кофе в столичное заведение, каждый гость вносит свой вклад, чтобы город стал комфортнее.