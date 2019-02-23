11:52
23 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Штрафы за грязные носки в поездах РФ. Путин учит считать
      Вєсті Кремля
      22:55, 22 февраля
      Вести.UA: сестры Опанасюк или адепты "русского мира". Скандальные оговорки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:15, 22 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Бизнес для города: в Киеве открыли уникальный общественный ресторан Urban Space

      47 Читати новину українською

      500 инвесторов вложили по тысяче долларов, чтобы создать социально ответственный бизнес в столице. Они не получают никакого дохода, ведь 80% идет на проекты для города.

      Идея такого бизнеса зародилась в Ивано-Франковске, киевское же заведение открыли по франшизе.

      Читайте также: Топ-5 украинцев, которые решились на кардинальные изменения в жизни и достигли успеха

      С 2015 года в Франковске выделили средства на реализацию более 80 проектов, в частности на веломастерскую, дизайнерские скамейки с солнечной панелью и на веревочный парк для особых детей.

      Urban Space Івано-Франківськ
      Urban Space 100 в Ивано-Франковске

      В киевском ресторане пять залов, названных как районы города. Самый яркий – Троещина. А еще в заведении есть зал, куда можно приходить со своими домашними любимцами.

      Соучредитель заведения Наталья Тулюлюк рассказала, что Urban Space полностью благоустроен для того, чтобы сюда могли приходить все, в том числе люди с ограниченными возможностями.

      Urban Space 500 может принять две сотни гостей. Заведению – уже два месяца. Оно стало платформой для проведения лекций и встреч.

      Urban Space
      В Urban Space 500 проходит немало интересных мероприятий

      Все инвесторы подписали договор, что не будут иметь никаких выгод от заведения. Ведь цель социально-ответственного бизнеса – зарабатывать деньги на общественные проекты.

      80% прибыли на конкурсной основе будут направлять на проекты для развития Киева. Распределить средства на первые идеи планируют уже в конце лета. Подробная информация появится на сайте.

      Это не должно быть что-то коммерческое, религиозное или политическое. Это должен быть проект, который будет делать город более приятным для жизни,
      – пояснила Тулюлюк.

      В отрытом ресторане – открытая кухня.

      Urban Space
      Кухня в киевском заведении Urban Space 500

      Поэтому сходив на кофе в столичное заведение, каждый гость вносит свой вклад, чтобы город стал комфортнее.

      blog_ava
      "Поздравление с 23 февраля": появилось красноречивое видео уничтожения позиции боевиков
      сегодня
      939
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Отдых Бизнес Новости Киева
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      сегодня , 09:01 Чому французи та італійці ненавидять одне одного? – The Times
      Світові Медіа 1946
      Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 февраля: скандал с сестрами Опанасюк и миллионный штраф Ryanair и Wizzair
      1348
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сегодня , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 863
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 февраля , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 2373
      Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      22 февраля , 22:01 Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 921
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Еда и коммуналка: на что больше всего тратятся украинцы и почему это важно
       28 мая 2018 , 10:12
      Винницкий Спасо-Преображенский собор УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины, – СМИ
       17 декабря 2018 , 13:50
      Ярмоленко стал жертвой тонкого троллинга легенды АПЛ, а эксперты оценили шансы его Вест Хэма вылететь
       26 сентября 2018 , 16:05
      Зинченко спас Манчестер Сити, Зозуля попал в очередной скандал, а Коноплянка "зажег" в Германии
       24 декабря 2018 , 14:21
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук