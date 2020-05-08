Бизнес и волонтеры Одесской области потратили 136 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Бизнес и волонтеры помогают медикам бороться с коронавирусом. В марте, по просьбе президента, украинские предприниматели начали организовывать антикризисные штабы в регионах.

Первый такой появился в Одессе, его возглавил Андрей Ставницер. Через несколько месяцев вместе с благотворительным фондом "Корпорация монстров" активистам удалось собрать около 136 миллионов гривен. Значительную сумму потратили на закупку средств защиты для медиков, контактирующих с больными коронавирусом.

"Это средства индивидуальной защиты, респираторы, щитки, очки, костюмы, халаты изоляционные, бахилы высокие, шапочки, обычные бахилы, на это основной наклон. Ибо мы определили, что самое важное защитить врачей для того, чтобы они могли лечить не только пациентов с коронавирусом, ведь другие болезни никто не отменял", – сказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Также на собранные деньги закупили медицинское оборудование, а врачей обеспечили временным жильем, питанием и транспортом. Кроме этого, помогли переориентировать местные производства на выпуск медицинских товаров, а для одиноких пенсионеров организовали доставку продуктовых наборов. В общем, финансовую помощь получили 48 медицинских учреждений и социальных служб. Сейчас больницы региона обеспечены всем необходимым, поэтому в антикризисном штабе объявили о завершении своей работы.

"Сегодня, когда прогнозируемых пиков заболевания удалось избежать, если Украина постепенно, скрестив пальцы, начинает готовиться к мягкому выходу из карантина, мы с Екатериной Ножевниковой приняли решение завершить работу штаба. Изначально мы говорили, что мы – "костыль". Никто из нас в политику не собирается. Я не хочу быть мэром или губернатором Одессы. И Катя этого не желает. Я не хочу быть министром или депутатом", – объяснил Андрей Ставницер, бизнесмен, глава Антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом в Одесской области.

Несмотря на завершение работы штаба все его сотрудники будут оставаться на связи и будут готовы помогать государственным структурам в борьбе с коронавирусом. Кроме того, фонд "Корпорация монстров" продолжит финансировать лечение тяжелобольных детей и питание нуждающихся.