Бизнес или схема передачи земли "своим" людям: как участки бойцов АТО попадают в чужие руки

Во Львове шесть гектаров, выделенных ветеранам войны, удивительным образом почти сразу оказались в собственности одного из соучредителей общественного формирования, связанного с "националистами".

В Солонке, в 15 километрах от Львова, ветеранам выделили 20 гектаров земли. Два десятка участков под сельское хозяйство достались участникам АТО – местным и служащим львовской 80 бригады.

Читайте также: Украинские бойцы уничтожили позицию оккупантов на Донбассе: яркое видео

Инициировал это дело местный ветеран войны, командир отделения 80 бригады Дмитрий Баховский. В сельсовете ему не возразили. Ровно год назад Солонковский сельский совет согласился выделить землю АТОшникам.

Официально они стали владельцами земли в конце января. А уже в феврале и марте шестеро из них продали свои участки, расположенные вплотную друг к другу.

В кадастровой карте Украины указан новый владелец земли – Василий Сабадаш. Он является соучредителем формирования по охране общественного порядка "Развитие громады". И одновременно работает тренером в клубе боевых видов спорта "Легион". Участники этих организаций часто участвуют в политических противостояниях. В частности неоднократно срывали сессии городского совета Львова.

Одним из соучредителей Развития общества является Александр Веремеенко – бизнес-партнер "свободовца" Игоря Кривецкого. В телефонном разговоре Василий Сабадаш подтвердил, что купил землю у АТОшников, но как ею распоряжаться, еще не придумал.

Приблизительная стоимость сотки сельскохозяйственной земли в Солонке – тысяча долларов. Так что в случае с шестью гектарами речь идет о десятках, если не сотнях тысяч условных единиц.