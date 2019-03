Бизнес кандидатов в президенты и их семей

С олигархами в своих пламенных предвыборных программах намерены бороться чуть ли не все кандидаты. А какие у них самих отношения и связи с бизнесом? Есть ли среди них – потенциальные олигархи?

По определению олигарх – это представитель крупного капитала с чрезмерным влиянием в медиа и власти, что представляет значительную угрозу для стабильности и успеха государства.

Поэтому статья 103 Конституции четко указывает: "Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли".

Президентская власть не должна использоваться для собственных интересов. Президент должен заботиться об успешности и богатстве всего государства, а не "семьи".

Аналитики YouControl провели исследование "С каким бизнесом связаны ТОП-10 кандидатов в Президенты" и поделились с 24 каналом этой информацией.

Забегая вперед – мало кто из нынешних кандидатов может похвастаться, что он или его семья далеки от крупного бизнеса.

Какие кандидаты были проанализированы

Это кандидаты, рейтинг которых был сформирован по данным:

• общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова (7-14 февраля 2019);

• опроса Социологической группы "Рейтинг" (19-28 февраля 2019 года);

• опроса Киевского международного института социологии (КМИС) (8-20 февраля 2019 года).

Рассказываем о первой пятерке.

Бизнес Зеленского

ЗЕ!кандидату будет сложно распрощаться со своими бизнес-угодьями. Они немалые, в том числе – в иностранных оффшорных юрисдикциях. В частности, Владимир Зеленский полностью владеет или имеет весомые доли в компаниях:

• 100% в ООО "Киноквартал" (основной вид деятельности – производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);

• 99,99% в ООО "Студия Квартал-95" (Организация других видов отдыха и развлечений);

• 22,5% в ООО "Анимационная студия 95" (Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);

• 18,75% в ООО "Квартал-Концерт" (Театральная и концертная деятельность);

• 18% в ООО "Студия Квартал 95" (Организация строительства зданий);

• 16,7% в ООО "Продюсерский Центр "Лига Смеха" 16,7% (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность, не введенная в другие КВЭД);

• 15% в ООО "Фиш-Хаус" (Деятельность ресторанов).



Владимир Зеленский – очень успешный бизнесмен

Также у него доля в 15% в нескольких компаниях, одна из которых (ООО "Квартал ТВ") входит в известную финансово-промышленную группу (ФПГ) "Приват". А основанная Зеленским общественная организация "Молодежный Центр "Лига Смеха" является частью ФПГ "ТММ".

Кроме этого, потенциальный лидер предвыборной гонки является акционером или бенефициарным владельцем в иностранных компаниях:

• Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские Острова);

• Vilhar Holdings Limited (Кипр);

• Aldorante Limited (Кипр);

• GREEN FAMILY LTD;

• Film Heritage inc (Белиз);

• San Tommaso S.R.L. (Италия).

Потенциальная будущая первая леди Украины – Елена Зеленская, также успешная бизнес-вумен. Жена политика-новичка пока владеет: 0,01% ООО "Студия Квартал-95", имеет четверть ООО "Зелари Фиш"(занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков). Также она акционер Aldorante Limited и бенефициарный владелец в Film Heritage inc, San Tommaso S.R.L.

(Не)бизнес Порошенко

Действующий президент имеет ту или иную связь с более чем сотней компаний в самых разных сферах. Зачастую Петра Порошенко ассоциируют с брендом Roshen, который объединяет в себе десятки различных производств по всей Украине. Однако эту компанию Президент передал через несколько лет после обещаний продать в "слепой траст".

Зато он до сих пор является бенефициаром не только украинских "сладких" компаний, но и разного рода рошеновских представительствах:

• Bonbonetti Choco Edesipari Korlatolt Felelossegu Tarsasag и Choco Bonita Edesipari es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Венгрия;

• Roshen-Polska, Польша;

• Uzdaroji akcine bendrove "ROSHEN", Литва;

• АО Липецкая Кондитерская Фабрика "РОШЕН", Россия;

• Limited Liability Company "Roshen Shanghai foodstuff", КНР;

• Limited Liability Company "Roshen Georgia", Грузия;

• ООО "Grand Кондитер", Казахстан;

• ООО "Рошен-Бел", Беларусь;

• ООО "DeLuxe Сауда", Казахстан.



Петр Порошенко все еще является бенефициаром ряда компаний

Но на этом бизнес-интересы Порошенко не закончились. Он является учредителем или бенефициаром еще в таких компаниях:

•АО "Международный Инвестиционный Банк" (Основной вид деятельности – Другие виды денежного посредничества);

• ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал" (Трасты, фонды и подобные финансовые субъекты);

• ООО "Писковский Завод Стеклоизделий" (Производство полого стекла);

• ООО "Медсервис-плюс" (Деятельность больничных учреждений);

• ПАО "Киевский Завод Экспериментальных Конструкций" (Производство строительных металлических конструкций и частей конструкций);

• ПАО "Страховая Компания "Краина" (Другие виды страхования, кроме страхования жизни).

Все эти связи свидетельствуют о широких интересах Порошенко как предпринимателя: начиная с финансов, заканчивая стеклом, экспериментальным конструкциями и торговлей хлебобулочными, мучными и сахарными кондитерскими изделиями через ГП "Изюминка". Еще несколько десятков компаний, к которым причастен Порошенко, занимаются деятельностью в сфере телевизионного вещания, а также выращиванием зерновых, бобовых культур и семян масличных культур и тому подобное. Все они объединены в одну ФПГ "Укрпроминвест".

Правда, с бизнесом Порошенко происходят определенные изменения. Ранее указанные в декларации Президента ГП "Гулливер" и ООО "Кондитер-Транс" – прекратили деятельность. ООО ТВ "Кенди", ООО "Фирма" Экран " – на стадии ее прекращения. В 2015 году крымский бизнес Порошенко – ПАО "Севастопольский морской завод" перерегистрирован в Киеве.

"Торговая марка" ЛедиЮ

Юлия Тимошенко представляет "бедных" кандидатов на пост президента. Официально у нее ни одного бизнеса. Единственное юридическое лицо, к которому причастна Юлия Владимировна, – Политическая партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина", где она является руководителем. А вот ее ближайшие родственники – довольно успешные участники бизнес-сообщества.

Муж Юлии Владимировны, Александр, владеет 100% красноречивого ООО "Леди Ю" (Основной вид деятельности – Производство парфюмерных и косметических средств). Также ему принадлежит четверть ООО "Геофорс" (Производство электроэнергии). Обе компании входят в ФПГ "Группа Юлии Тимошенко".



У Юлии Тимошенко успешные бизнес-родственники

Дочь "Леди Ю" – Евгения Тимошенко тоже подражает отцу и успешно занимается бизнесом. Она полностью владеет ООО "Гуд Фуд Компани" (Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания) и ООО "Эволюшн Энерджи" (Деятельность в сфере инжиниринга). Также в ее собственности:

• 62% в ООО "Компания "Международные Деловые Проекты" (Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества);

* 50% в ООО "Файндинг, Менеджинг, Инишиалайзинг" (предоставление других финансовых услуг);

• 44,5% в ООО "Сервис А" (Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества);

• 19% в ООО "Феникс" (Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества).

Интересно, что соучредителем ООО "Сервис А", ООО "Геофорс", ООО “Компания "Международные Деловые Проекты" И ООО "Феникс" является еще и мать Юлии Тимошенко – Телегина Людмила Николаевна. Кроме этого, она владеет 94% компании ООО "ТИМТЕЛ".

ФПГ, куда относят все упомянутые компании родственников Юлии Владимировны, так и называют “Группа Юлии Тимошенко”. А их наиболее очевидные бизнес-интересы связаны с недвижимостью.

Успешные родственники Гриценко й Бойко

У Юрия Бойко и Анатолия Гриценко – также активные и успешные родственники-бизнесмены. Сами кандидаты не имеют официальных бизнесов.

У Юрия Бойко успешной бизнесвумен является жена Вера Бойко. Ей принадлежит 100% ООО "Столичная Недвижимость" (основной вид деятельности – Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества), 25% ООО "Фортекс" (Оптовая торговля топливом). Она также является акционером ПАО "Луганский Электроаппаратный Завод".



У Юрия Бойко успешная жена-бизнесвумен и сыновья-предприниматели

Сыновья Юрия Бойко тоже имеют свои достижения: Анатолий Бойко владеет 12,5% ООО "Сетлер" (Предоставление ландшафтных услуг), а Юрию Бойко-младшему принадлежит 40% ООО "Фасилити Групп" (Компьютерное программирование).

Все упомянутые компании входят в ФПГ “Группа Юрия Бойко” и имеют достаточно разнообразные бизнес-интересы. В то же время его тесно связывают с Дмитрием Фирташем – владельцем Group DF и Inter Media Group.

У Анатолия Гриценко все проще. Главное направление деятельности его семьи – издание газет и в целом деятельность в СМИ. Движущей силой этого бизнеса является жена Анатолия Степановича – Юлия Мостовая. В ее собственности:

• 40% ООО "ЗН групп" (основной вид деятельности – издание газет);

* 20% ООО " Анкарис "(издание газет);

• 20% ООО "Издательский Дом "Ормос" (Издание газет);

• 16% ООО "Комьюнити 8" (Издание газет).



Анатолий Гриценко – тоже не бизнесмен, в отличие от своих ближайших родственников

Кроме этого, Юлия Мостовая является бенефициаром в ООО "ЗН УА" и учредителем ОО "Хартия-4".

Сын Анатолия Гриценко – Алексей, обладает разносторонним бизнесом: 33% в ООО "Украинский туристический клуб" (Основной вид деятельности – Услуги по организации путешествий), 22% в ООО "Промышленно-инжиниринговая компания" (Технические испытания и исследования) и 16% в ООО "Фан-клуб хоккейного клуба "Беркут" (Рекламные агентства). Также он является руководителем ОО "Всеукраинское Объединение "Автомайдан" и основателем столичного филиала ОО “Общественной организации "Гражданская позиция".

Дочь Гриценко, Светлана, тоже является совладелицей ООО "Фан-клуб хоккейного клуба "Беркут" и полностью владеет ООО "Биси Эдженси" (Основной вид деятельности – Рекламные агентства).

Все компании, которыми владеют Юлия Мостовая и Алексей и Светлана Гриценко, входят в ФПГ "Группа Анатолия Гриценко". А сам кандидат является учредителем ОО "Гражданская позиция" и руководителем одноименной партии.

Скромный бизнес Ляшко

Олег Ляшко официально непричастен к большому бизнесу. И все же он владеет третью ПАО "Редакция газеты "Политика”. Кроме этого, он имеет отношение еще к двум юрлицам: руководит партией "Радикальная партия Олега Ляшко" и является основателем Всеукраинского благотворительного фонда Олега Ляшко "Украинская идентичность".



Олег Ляшко является соучредителем газеты

Семья Олега Валерьевича, в которую, в частности, входит жена Росита, также не отличается бизнес-активностью. До 2017 года у жены был открытый ФЛП Сайранен Росита Александровна (Основной вид деятельности – Посредничество в торговле товарами широкого ассортимента), но он уже ликвидирован.

Согласно закону, Президент обязан в течение 30 дней после назначения на должность передать в управление другому лицу предприятия и корпоративные права. В течение дня с момента этой передачи – письменно сообщить об этом НАПК и предоставить нотариально заверенную копию заключенного договора.

Как поступит новоизбранный президент – увидим. А про "олигархичность" кандидатов в президенты на основе все изложенного – судите сами.