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      Бизнес категорически против автоматической индексации тарифов УЗ, – глава ассоциации

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / 5.ua

      Грузоотправители Украины категорически против автоматической индексации тарифов на перевозки.

      Рынок заинтересован в предсказуемости, но автоматическая индексация, тем более на индекс цен производителей, не дает ответа на этот запрос, заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в материале издание ЦТС.

      Как сообщает издание, "Укрзализныця" еще в конце 2018 года дала понять бизнесу, что и дальше намерена повышать тарифы на грузоперевозки.

      Если в прошлом году компания прибегала к скрытым методам повышения своих услуг, то на 2019 год были анонсированы планы по внедрению автоматической индексации тарифов на перевозки грузов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Провести такую индексацию в УЗ намерены четыре раза за год: первый этап и повышение на 14,2% планировался на 1 февраля,
      – сообщается в материале.

      По словам Каленкова, автоматический тариф не будет работать в интересах бизнеса, в то же время сейчас у УЗ нет стимула сокращать свои расходы.

      "Самое важное – это создание независимого регулятора. Тогда можно разработать методику тарифообразования, установить экономически обоснованные тарифы, которые должны покрывать текущие расходы УЗ, инвестиции, долю прибыли и еще должен быть механизм, который будет стимулировать УЗ эти расходы сокращать", – отметил Каленков.

      blog_ava
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      Теги: Бизнес Металургия Финансы Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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