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      Бизнес-паутина и нужные связи: как зарабатывает губернатор Киевщины и скандальный депутат

      ЦРУ 46 Читати новину українською

      Скандальное строительство в Буче закончилось дерзким избиением людей, потому что община города решила противостоять возведению очередной высотки на месте уникального дубового гая. Эта история вывела журналистов на еще более масштабный эпизод из биографии депутата Ярослава Москаленко.

      Скандальное строительство с избиением людей

      Экскурсию по местам скандальной застройки журналистам провел бучанский депутат Иван Окоев. По его словам, в этом регионе правоохранительные органы славятся своей инертностью в отношении людей, которые вращаются где-то в политических кругах.

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      О них депутат упомянул недаром, ведь прямо через забор от строительства расположен роскошный теннисный клуб, где любит проводить свободное время Ярослав Москаленко – действующий нардеп по 96 округу. Именно этот клуб открывает связи заботливого нардепа-мажоритарщика со скандальной застройкой в Буче.

      Ярослав Москаленко
      Ярослав Москаленко

      За более 5 лет Москаленко в парламенте его помощником был Сергей Арефьев, жена которого имеет теннисный корт и частное предприятие "Кампа". А это та самая скандальная застройка ЖК "Кампа", которую мы уже упоминали выше.

      Итак, участок под ЖК в аренду взяло ООО Комфорт ЛТД и оно зарегистрировано по тому же адресу, что и теннисный корт. И чтобы замкнуть круг: до ноября 2018 года основательницей была Арефьева Людмила.

      Сергія Ареф'єв
      Сергей Арефьев

      Кроме того, все ниточки от земельных участков ведут к людям Москаленко. Чудеса случаются и с уголовными делами по скандальной застройке. Возможно, это просто тоже очередное совпадение, но вот как раз 1 декабря 2018 года Москаленко поздравил генпрокурора Юрия Луценко с Днем прокуратуры.

      Москаленко привітав Луценка
      Москаленко поздравил Луценко

      Еще через две недели тепло поздравил генпрокурора с днем рождения. А уже через месяц после этого обмена комплиментами дело о незаконной смене целевого назначения земли под новым ЖК прокуратура безапелляционно проиграла.

      История именно про эти участки выводит на куда более масштабный эпизод из биографии депутата Москаленко.

      Нужные связи Москаленко

      Уникальность бизнес-модели Ярослава Москаленко – это его помощники. Одни владеют теннисным клубом, другие стоят за компанией, что рядом с ним строит жилой комплекс. Но они – коммерческие, поэтому журналисты долгое время не могли понять: неужели они действительно не касаются бюджетных денег?

      Стоило копнуть немного глубже, чтобы ниточки сразу от двух доверенных лиц Ярослава Москаленко вывели нас на компанию "Спецкомплектпостач". Эта малоизвестная компания стала любимицей областных чиновников в конце 2017 года. Главная фишка – в бенефициарах этой ООО. Это родной брат одного из помощников Москаленко Игоря Бойко – Алексей.

      Бенефіціаром

      Бенефициаром "Спецкомплектпостач" является Алексей Бойко

      Впрочем, и это далеко не все. Только за 2018 год компания получила на тендерах почти два миллиарда гривен. Все до копеечки от Киевской обладминистрации, ремонты на строительство дорог точно в пределах округа, от которого Ярослав Москаленко и избрался в Верховную Раду.

      Самый жирный тендер на 804 миллиона гривен компания выиграла, снизив цену на четыре тысячи гривен. Конкуренты компании помощника Москаленко даже оставили огромную жалобу. Если коротко, суть претензии в том, что условия тендера были прописаны исключительно под одного участника, конкурировать с которым возможности просто не было.

      Господин Москаленко – вообще-то спортсмен, ролики о своих достижениях заказывал еще в начале 2000 годов. Его футбольный клуб Вышгородского района называется "Диназ". Несмотря на формальную связь, что прослеживается только через помощников, нардеп лично приезжает контролировать ход строительства.

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      Перед учебно-спортивной базой там были два небольших футбольных поля. Ярослав Москаленко как-то умудрился их купить. С другой стороны этой самой учебной базы – опрятные и явно недешевые дома. Несколько лет назад это тоже была земля спортивной школы.

      Но истинную меру любви господина Москаленко к спорту можно понять, если внимательно пройтись по сайту футбольного клуба "Диназ". Сразу после самого Москаленко, первым после главного мецената, здесь упоминается действующий президент клуба – Василий Наливайко, который входит в руководство еще одной очень интересной компании – такая себе ООО "Евроспортаренастрой".

      "Евроспортаренастрой" получила миллионы за ремонт стадиона в вышгородской школе

      И здесь интерес уже далеко не только спортивный, ведь за последние два года именно эта компания получила почти 70 миллионов бюджетных гривен на ремонты и строительство стадионов.

      В этом расследовании не хватает его позиции. Однако все попытки журналистов в течение двух недель поговорить как с самим господином Москаленко, так и со всеми упомянутыми в программе людьми – оказались напрасными.

      Давайте напоследок вспомним политическую карьеру Москаленко. Он в свое время голосовал за диктаторские законы, а через 5 лет не только не понес никакой ответственности, а лишь укрепил свои позиции. Через месяц после этого голосования он уже рассказывал, что не хотел этого и одним из первых собирал других регионалов, чтобы набрать голоса для отмены пресловутых законов и устранения Януковича от власти.

      Москаленко голосував за диктаторські закони

      Москаленко голосовал за диктаторские законы

      А большинство людей из его помощников и близких людей связаны с партией "Наш край". В то же время, приближенные к нему люди возглавляют ячейки БПП на Киевщине. Но вишенкой на торте можно считать их Фейсбук-любовь с генпрокурором Юрием Луценко.

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      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Новости Киева Юрий Луценко Строительство Москаленко Ярослав Николаевич ЦРУ
      Источник: 24 Канал
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