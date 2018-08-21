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Бизнес потерял за полгода около 3 млрд грн, и потеряет еще 3 млрд из-за неэффективной работы УЗ

19 Читати новину українською
Андрей Исаев
Андрей Исаев / ua.112.ua

Из-за неэффективной работы "Укрзализныци" бизнес уже потерял за полгода около 3 млрд грн, и потеряет еще 3 млрд.

Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" выразил эксперт Центра транспортных стратегий Андрей Исаев.

"Большинство представителей бизнеса сейчас жалуются на острую нехватку локомотивов. Вагоны стоят. Мало погрузить вагон, его нужно довезти. Вагоны стоят, вагоны не везут. Есть такой показатель – оборот, который показывает эффективность работы вагонного парка. Так вот, за полгода оборот вырос по разным оценкам от одних суток до пяти суток. Это означает, что вагоны перевозят на 10%-50% меньше, чем они перевозили осенью. У нас возник искусственный дефицит вагонов. Искусственный дефицит вагонов, соответственно ставки, арендные ставки на вагоны начали расти. По разным оценкам бизнес уже потерял за полгода около 3 миллиардов гривен. Еще потеряет 3 миллиарда из-за такой неэффективной работы", – сказал он.

"Следующий шаг, который сделала "Укрзализныця", это прибавка двух дней к расчету времени транспортировки груза. Когда считается стоимость перевозки, стоимость аренды вагона, время, что вагон находится в пути, к нему добавляется еще время на погрузку. По нормативам, которые приняты Министерством инфраструктуры, это один день. УЗ решила добавлять два дня. Почему она так сделала? Непонятно. И каким образом, прошу прощения, УЗ смогла обойти нормативный акт высшей инстанции? Тоже непонятно. Здесь мы тоже имеем потери уже за счет этого около 4-5 миллиардов гривен", – резюмировал он.

Напомним, "Укрзализныця" планирует увеличить стоимость грузоперевозок от 10 до 49 %.

Руководители профильных промышленных ассоциаций направили письмо в правительство и "Укрзализныцю", в котором предостерегают, что новое повышение платы за услуги железной дороги приведет к увеличению расходов грузовладельцев на 5 млрд грн в год.

Теги: Деньги Министерство инфраструктуры Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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