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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики

Бизнес рассказал Гройсману о ситуации с ж/д грузоперевозками

52 Читати новину українською
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / umoloda.kiev.ua

Вопрос об оценке деятельности и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова и ситуации в госкомпании необходимо рассмотреть на заседании Кабинета министров Украины в присутствии представителей крупнейших отраслевых объединений украинской экономики.

Об этом говорится в письме, подписанном руководителями ряда отраслевых ассоциаций и адресованном премьеру Владимиру Гройсману, передает Минпром со ссылкой на текст документа.

В нем отмечается, что ранее депутаты Верховной Рады из комитета по вопросам транспорта обратились к премьеру с предложением рассмотреть вопрос о ситуации в "УЗ" и эффективности ее руководства на заседании Кабинета министров Украины до 1 июля.

По мнению авторов письма, присутствие на этом заседании КМУ представителей ведущих отраслевых объединений промышленности и сельского хозяйства будет способствовать объективному, всестороннему и конструктивному обсуждению проблем, которые сложились сегодня в сфере железнодорожных грузоперевозок.

Ж/д транспорт обеспечивает около 60% всех грузоперевозок в Украине и его бесперебойная работа имеет критически важное значение для ведущих отраслей национальной экономики, говорится в обращении к В.Гройсману.

Его авторы напоминают, что осенью 2017 года Е.Кравцов обещал бизнесу повышение операционной эффективности "Укрзализныци", улучшение качества услуг, ликвидацию коррупции в сфере распределения грузовых вагонов "Укрзализныци" и т.д.

"К сожалению, обещанных изменений не произошло. Мы не только своевременно не получаем заказанные вагоны, но даже не получаем доступа к тем, за которые уже заплатили в счет аренды. Вагоны простаивают на узловых станциях, а предприятия продолжают нести убытки, срывая сроки выполнения своих контрактов", – подчеркивается в письме. Таким образом, острый дефицит грузовых вагонов и тягового состава "Укрзализныци" сдерживают развитие украинской экономики, ее транзитный и экспортный потенциал, указывают авторы обращения.

Документ подписали главы Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, объединение "Укрметаллургпром" – Александр Каленков, Союза химиков Украины Алексей Голубов, ассоциации "Укрцемент" – Павел Качур, Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, ассоциации производителей ферросплавов УкрФА Сергей Кудрявцев.

Теги: Владимир Гройсман Кабинет Министров Украины Укрзализниця Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
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