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      Бизнес считает, что законопроект №2207-1 об управлении отходами создает коррупционные риски

      8 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / ispc.org.ua

      Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2207-1 "Об управлении отходами" создает коррупционные риски и противоречит мировой практике. Его утверждение ударит прежде всего по малому и среднему бизнесу.

      Об этом идет речь в обращении Украинской ассоциации вторичных материалов и ОП "Укрметаллургпром" к главе Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко.

      Среди главных рисков предложенного к рассмотрению в парламенте законопроекта авторы обращения называют коррупционную составляющую в процессе управления операциями с металлоломом, что, в том числе, связано с увеличением количества процедур разрешительного характера. Ведь вместо отмененного в 2015 году лицензирования хоздеятельности по заготовке и переработке металлолома цветных и черных металлов предусмотрено введение целого ряда разрешений, уведомлений, заключений.

      Как говориться в письме, целью данного законопроекта является усовершенствование системы управления отходами в Украине. Однако, распространяя действие нового законопроекта на операции с металлоломом, его разработчики значительно усложняют процесс его сбора и переработки.

      "Процесс управления металлоломом становится значительно зарегулированным и имеет высокие коррупционные риски", – убеждены авторы обращения, которые акцентируют внимание главы экологического комитета на том, что под действие законопроекта подпадают все без исключения операции с металлоломом.

      Они также делают акцент на том, что данный законопроект противоречит действующему Закону Украины "О металлоломе", который сейчас регулирует проведение операций с металлоломом.

      Подписанты обращения также подчёркивают, что предложенный законопроект ударит, прежде всего, по малому и среднему бизнесу.

      Кроме того, по их мнению, он не отвечает ряду международных норм и существующих практик ЕС, в частности, нормам Базельской конвенции в части контроля за трансграничными перевозками отходов.

      "Этот законопроект значительно повлияет на рынок операций с металлоломом, приведет к замедлению экономического развития малого и среднего бизнеса и внедрит новые коррупционные модели прохождения разрешительной системы в государственных органах", – сказано в обращении.

      В связи с этим, представители бизнеса, подписавшиеся под данным обращением, предлагают урегулировать вопрос управления металлоломом с помощью внесения изменений в Закон Украины "О металлоломе", гармонизируя его при этом с нормами европейского законодательства. А для проведения качественной работы над необходимыми изменениями в рабочую группу при профильном комитете ВРУ призывают включить представителей предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой металлолома.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Металлургия Коррупция
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