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      Бизнес требует права вето абсурдных законопроектов, – Каленков

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      Александр Каленков
      Александр Каленков / 5.ua

      Бизнес требует права вето законодательных инициатив, принятие которых власть аргументирует интересами бизнеса. В частности, это касается изменений в налоговое законодательство, которые сейчас продвигаются в срочном порядке.

      Об этом в ходе заседания Европейской бизнес-ассоциации заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      "Сейчас вносится законопроект, который анонсируют как законопроект, помогающий бизнесу. Законопроект, который бизнес якобы будет поддерживать двумя руками, потому что он якобы устраняет некоторые нелогичные вещи в Налоговом кодексе. Если такие вещи есть, я думаю, что и ЕБА, и другие ассоциации должны предложить народным депутатам предоставить бизнесу право вето на отдельные пункты изменений с тем, чтобы они впоследствии снимались. И, безусловно, обеспечить возможность детального обсуждения этого проекта", – убежден Каленков.

      По его словам, спешка с внесением изменений в налоговое законодательство противоречит заявлению новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который ранее раскритиковал практику внесения изменений во второй половине года с тем, чтобы они вступали в силу либо сразу, либо с 1 января. Ведь подобные серьезные изменения должны вноситься лишь после широкого обсуждения. Именно поэтому Гончарук заявлял, что детальное обсуждение изменений в Налоговый кодекс начнется весной 2020 года, а вступит в силу в 2021 году.

      По мнению Каленкова, планируемые налоговые новшества ударят по бизнесу, в частности, по металлургии. При этом сила негативного воздействия будет сравнима с тем, что переживали металлургические предприятия во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов.

      Тогда металлурги продавали продукцию ниже себестоимости. Заказы не перекрывали затрат. Но мы все равно продавали, чтобы не закрывать предприятия, не увольнять людей и не терять наши рынки. Поэтому это очень сильно ударит по нам,
      – подчеркнул Каленков.

      Наибольшее неприятие у представителей горно-металлургического комплекса вызвало намерение ввести ренту на добычу руды.

      "Рента на руду – это избирательное повышение, очень нелогичное с экономической точки зрения решение. Фактически, облагается налогом не сырье, которое добывается из земли, а продукт, полученный после переработки. Это все равно, как если бы ренту брали не с нефти, а с бензина. Или не с газа, а с минеральных удобрений, полученных за счет его переработки. Это нелогично, неправильно, противоречит всем мыслимым нормам. И мы хотим иметь возможность донести до исполнительной власти, до народных депутатов нашу позицию", – резюмировал Каленков.

      Как сообщалось, с критикой предлагаемых изменений в налоговое законодательство выступили представители разных отраслей экономики. В частности, директор налогового отдела компании PWC Украина Максим Дудник назвал ряд положений предлагаемых законопроектов "шагом назад для Украины". А маркетинг-директор группы Ferrexpo Ярослава Блонская уверена: многие из запланированных изменений противоречат рекомендациям МВФ.

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      Теги: Бизнес Металлургия МВФ Налоговый кодекс
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