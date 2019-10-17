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      Хлеб с медом – как украинская пищевая промышленность держит конкуренцию и завоевывает мир

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      Как хорошо вы знаете пищевую промишленность в Украине: тест
      Пищевая промышленность / srvk.gov.ua

      А знали ли Вы, что пищевая промышленность является одной из основных в экономике Украины? Кроме того, Украина по производству некоторых товаров лидирует не только в Европе, но и в мире.

      Сегодня в пищевую промышленность входят более 40 отраслей и производств, а ко всему этому процессу привлечено более 5 тысяч предприятий, которые производят широкий ассортимент продукции: от кондитерских изделий до алкогольных напитков. Ежегодно в пищевую промышленность поступают миллиарды долларов инвестиций, а это более 25% от общих прямых иностранных инвестиций в промышленность Украины.

      И не только этим может похвастаться украинская пищевая мнительность. А чтобы узнать больше и проверить свои знания, предлагаем Вам пройти наш тест.

      Для примера вклада бизнеса в пищевую отрасль и экономику мы взяли показатели деятельности Системы Кока-Кола в Украине из недавно опубликованного Отчета компании за 2018 год. Отчет был подготовлен аудиторской компанией Baker Tilly и независимой исследовательской компанией GfK Украина.

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      Теги: Новости Украины
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