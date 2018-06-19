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Бизнес в кризис: как украинцы зарабатывают онлайн

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Бизнес онлайн: свое дело спасет от кризиса
Бизнес онлайн: свое дело спасет от кризиса / 24 канал

Многие специалисты приходят в интернет, чтобы начать свое дело. На чем им удается зарабатывать сейчас и какие перспективные направления для онлайн-бизнеса появятся в будущем – рассказали эксперты.

Монетизация навыков

Только за 2017 год украинцы потратили 53 миллиона гривен на услуги частных мастеров, рассказали аналитики сервиса Kabanchik.ua. Наиболее востребованными были специалисты по уборке, курьерской доставке и отделочным работам. Загруженными заказами оказались также сантехники и электрики. В этих специалистов не только спрос, но и хороший заработок. На своих навыках они зарабатывают от 150 грн за одну курьерскую доставку, до 3800 – за отделочные работы.

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Большие перспективы для работы в интернете в плиточников, строителей, швей, мастеров-универсалов и ремонтников техники.

Украинцы уже активно ищут эти услуги онлайн, но сами специалисты пока медленно осваивают интернет для поиска заказов. Так, например, в месяц на сервисе пользователи создают заказов для строителей на 4 миллиона гривен, а для мастеров по отделочным работам – на 11 миллионов. Работы много, а готовых ее выполнить специалистов часто не хватает,
– рассказал руководитель Kabanchik.ua Роман Киригетов.

Аналитики сервиса отмечают, что есть много других ниш, где специалисты уже "нарасхват" или будут таковыми в обозримом будущем. Например, украинцы активно стали искать в интернете мастеров по покраске одежды. Только за месяц на сайте появилось задач для них на 21 тысячу гривен. Тренд актуален не только для Украины, но и для Беларуси и Казахстана, говорят аналитики. "Если заглянуть чуть дальше в будущее, то неизбежен ажиотаж на услуги сборщиков мебели. Причиной этого может стать появление магазинов сети IKEA в Украине", – отметил Роман Киригетов.

Яких спеціалістів шукають

На услуги этих мастеров есть спрос

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Бизнес по продаже вещей

Украинцы зарабатывают деньги и на продаже вещей. За год только на одной площадке они продали одежды, обуви и аксессуаров на 200 миллионов гривен, сообщил руководитель сервиса Shafa.ua Александр Роенко.

Все активнее появляются пользователи, для которых продажа вещей переходит от простой разгрузки гардероба в мини-бизнес. Сначала они разгружают шкафы от надоевших вещей, а потом убеждаются в своих силах как продавца. Находят поставщиков, нередко сами едут покупать вещи за границу в аутлет, ходят по стоках и распродажах. Часто даже привозят одежду брендов, у которых нет магазинов в Украине, и продают ее по доступным ценам,
– рассказал Александр.

Бізнес на продажу речей

"Освобождение" шкафа может превратиться в собственное дело (источник: Pinterest)

Именно так начиналась история мини-бизнеса киностилиста и релукера Анастасии. Продажей вещей девушка занимается уже более 10 лет. Создавая образы для фильмов, сериалов и клипов, Анастасия стала заказывать вещи на Ebay. Затем за покупками стали обращаться подруги.

Кстати, приходилось ждать 7-10 дней, это было не всегда удобно. Так что я собрала сбережения и закупила вещи, чтобы собрать минимальный ассортимент. Это был первый шаг к тому, что продажи стали работой, а не хобби. Сейчас уже они генерируют 50% моего дохода
– поделилась Анастасия.

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Хобби как заработок

Талантливые украинцы могут зарабатывать на хобби. Самые популярные занятия среди мастеров – создание авторских украшений, товаров для дома и аксессуаров. По данным онлайн-площадки Crafta.ua, в 2017 году украинцы продали авторских и коллекционных товаров на 27 миллионов гривен.

За год спрос на хендмейд-товары вырос в 5 раз. Постоянной популярностью пользуются кожаные кошельки и сумки, деревянные блокноты с тиснением и гравировкой. В этом году в тренде – деревянные комоды для косметики, украшения для волос, флорариумы, имбирные пряники с ручной росписью. Перспективные направления для мастеров – ювелирные изделия, свадебные аксессуары, авторские наклейки,
– рассказал руководитель Crafta.ua Александр Юрьев.

Хендмейд-товари популярні серед покупців

Товары ручной работы раскупают с удовольствием (источник: zabaganky.crafta.ua)

Специалисты отмечают, что активный период продаж – перед праздниками. Количество заказов увеличивается в 2-3 раза. Поэтому для всех, кто хочет попробовать себя в хендмейд-бизнесе, специалисты рекомендуют стартовать именно накануне.

Елена Пихур производит украшения и товары для дома, а к праздничному ажиотажу готовится за 2-3 месяца.

Я каждый день просматриваю статистику своего интернет-магазина. Могу сказать, что новогодний ассортимент лидирует в просмотрах уже в сентябре-октябре. Так что производить изделия начинаю сильно заранее, чтобы не упускать клиентов, которые покупают подарки заранее,
– поделилась лайфхаком Елена.

Не айтишники единственные способны создать вполне прибыльный бизнес в интернете, как видим. К тому же, экономисты так же советуют – не бояться маленького бизнеса, собственного дела. Этот вид деятельности способен выстоять в кризисные времена даже устойчивее, чем большие бизнесы.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Деньги Бизнес Публикации Интернет Статьи
Источник: 24 канал
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