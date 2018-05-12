Бизнес в пользу планеты: как зарабатывать на альтернативной энергетике

30 тысяч гривен в месяц – столько можно заработать за то, что светит солнце. Для этого нужно просто установить солнечные батареи на крыше дома – и продавать энергию государству по зеленому тарифу.

Все якобы очень просто. Покупаете солнечные батареи, производите энергию, а государство обязано у вас приобрести ее остатки. Однако есть и нюанс, прибыль вы почувствуете не сразу.

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Происходит процесс окупаемости, да, они будут получать зеленый тариф, но нельзя сказать, что они на этом уже зарабатывают. Но через 6-7 лет они могут сказать свободно: о, прекрасно, мы теперь не платим нашем дворнику потому что у нас есть солнечная панель,

– сказал заместитель директора Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

С каждым годом использование зеленого тарифа становится популярнее говорит председатель Госэнергоэффективности, Сергей Савчук. Ведь государство закупает электроэнергию по завышенной цене. Ведь один киловатт энергии мы покупаем за одну гривну, а по зеленому тарифу можем продавать по 5-6 гривен, в зависимости от курса. Ведь тариф установлен в евроцентах.

Панели можно использовать до 20 лет. Присаматривать за ними не сложно. Главное вовремя протирать от пыли. Будет действовать тариф до 2030 года, затем его пересмотрят. Именно к этому времени, Украина пообещала увеличить общую долю возобновляемой энергетики до 20% от всего энергорынка. А к 2050 году до 90 процентов.