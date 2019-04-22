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      Бизнес выдвинул 7 требований к Зеленскому

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      Европейская бизнес-ассоциация выдвинула к Зеленскому 7 первых требований
      Европейская бизнес-ассоциация выдвинула к Зеленскому 7 первых требований / Facebook-страница Владимира Зеленского

      Европейская бизнес-ассоциация выдвинула 7 первых требований к Владимиру Зеленскому, который лидирует на выборах президента Украины.

      Бизнес хочет видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы, – отметила исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

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      7 шагов, которых требует бизнес в первые месяцы работы нового президента:

      Шаг первый

      Представление на должности генерального прокурора и председателя СБУ, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами или же крупным бизнесом.

      Шаг второй

      Презентация плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес. Всестороннее содействие выполнению этого плана новоназначенными лицами.

      Шаг третий

      Перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро.

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      Шаг четвертый

      Обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с МВФ о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета.

      Шаг пятый

      Защита и продолжение структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но, вместе с тем, не ограничиваясь, следующими: реформой публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой ГФС, медицинской реформой, децентрализацией и тому подобное.

      Шаг шестой

      Всестороннее содействие продолжению структурных реформ, в том числе, путем публичной поддержки и инициирования законодательных изменений. Начиная с открытия рынка земли и проведение прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права.

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      Шаг седьмой

      Обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

      Каковы результаты выборов президента Украины? ЦИК уже подсчитала 99,78% голосов после второго тура выборов. Сейчас Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%. Официальные результаты выборов президента ЦИК планирует объявить после Пасхи. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня.

      вибори президента другий тур результати Зеленський Порошенко

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 САП ГПУ НАБУ Бизнес СБУ
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