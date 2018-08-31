Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках

Ничего личного – просто бизнес. Застройщики в сговоре с чиновниками с помощью хитрых схем дерзко уклоняются от обязательств и некогда данных инвесторам обещаний. Гарантированное государством право на образование – не для всех. Ведь застройщикам возводить социальные объекты – просто невыгодно.

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Уже через несколько дней школы гостеприимно откроют свои двери ученикам. И в этом году в силу вступают новые правила для школьников. По новому закону ребенок должен будет получать начальное образование в ближайшем к дому учебном заведении государственной или коммунальной собственности. В идеале это должно означать, что школа будет находиться в пешей доступности от дома.

На самом деле для многих жителей Киева и его пригорода такие ближайшие учебные заведения за несколько километров. Особенно, когда речь идет о новеньких жилых комплексах, которые из года в год превращают город в каменные джунгли. Вот только о чем заботятся застройщики – о жителях или о собственных карманах – разбиралась наш агент Инна Попович.

В Киеве, 22 августа, Виталий Кличко вместе с министром образования Лилией Гриневич очень торжественно презентуют новую украинскую школу и образовательные реформы. По новому закону школа должна быть привязана к дому, где зарегистрирован ребенок. Впрочем, на такую ​​роскошь могут надеяться далеко не все. Ведь темпы строительства новеньких жилых комплексов в десятки раз превышают строительство социальной инфраструктуры.

Кличко и Гриневич презентуют новую школу

Журналисты направили запрос в КГГА с вопросом сколько учебных заведений построили за последние 3 года. И получили красноречивый ответ – 2 детских сада и школу. Проблему тотальной застройки Киева поднимает даже сама министр образования – Лилия Гриневич.

У нас еще есть огромные проблемы в местах и ​​районах большой новой застройки. И это проблема Киева, которая должна выйти за пределы опеки только педагогов. Но это и проблема градостроительства, когда строятся дома и нет еще социальной инфраструктуры,

– отметила министр образования Украины Лилия Гриневич.

В микрорайоне "Позняки-2" новоселы уже устали обивать пороги чиновников и писать обращения к тому, у кого приобрели здесь жилье. Это – известная столичная компания "Киевгорстрой": 345 школ, 651 садик – баннеры застройщика. На подобную рекламу купилась и женщина – Татьяна Забула. Показывает нам детальный план территории, который 10 лет назад получила в отделе продаж и именно из-за слишком привлекательной инфраструктуры решилась приобрести здесь квартиру.

Непосредственно под нашим домом должна была быть начальная школа, за ней детский сад, за ним школа искусств. Должна быть общеобразовательная огромная школа на тысячу детей. Закончилось 10 лет, как город передал "Киевгорстрою" землю под застройку, а социальные объекты так и не были построены,

– заявила жительница ЖК "Позняки-2" Татьяна Забула

В составе проекта строительства выполнить расчеты по обеспеченности населения объектами социальной сферы (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, объекты здравоохранения и т.д.) и предусмотреть их размещение и строительство одновременно с сооружением жилых домов.

На месте сада и школы – стоянка для авто и свалка. А рядом зеленая изгородь без опознавательных знаков. В будке – частная охрана. Сюда уже завезли песок и вероятно будут что-то строить. Конечно же, в этой запутанной сделке ключевое слово – деньги. Они куда важнее комфорта детей и обязательства перед городом. Правда, местных в стороне не оставили и по новому закону направили прямо в учебное заведение мечты.

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Такая же ситуация и с детскими садами. Вариантов – много. Вот только факт остается фактом – "Киевгорстрой" своих обязательств не выполнил. Разговор по телефону с пресс-службой дерзкого застройщика оказался коротким: лицом к лицу разговаривать с нами не будут.

"Киевгорстрой" не выполнил своих обязательств

Наверное, строители аж заждались этого решения, потому что за 10 лет аренды земли не смогли заложить хотя бы фундамент. А теперь законным решением избавились от обязательства строить социальные объекты. То есть получается, возможно все? А как же ответственность? С этим вопросом идем именно к мэру города. Кто как не он должен знать на него ответ.

Вы сами сказали, что 10 лет назад были предоставлены те участки. Иногда даже очень хорошо, что они возвращаются в коммунальную собственность. На сегодняшний день они не соответствуют требованиям. Наша задача решить те узлы, которые были завязаны еще 10 лет назад,

– отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Впрочем, каким образом господин Кличко собирается это делать, на трижды заданный вопрос он так и не ответил. Киево-Святошинский район среди пригорода Киева занимает первое место по плотности застройки. Строят все, кому не лень. Вот только сейчас ситуация достигла критической точки, а в отделе образования этого района начали хвататься за голову. Начальник Николай Ивашко рассказывает, что из года в год количество детей растет с геометрической прогрессией.

Говорить о соблюдении санитарных норм не приходится. К сожалению, мы находимся в такой ситуации, что мы должны бороться с этим и как-то выходить из ситуации. Ведь не правильно оставить ребенка вне образования,

– резюмировал начальник отдела образования Киево-Святошинской РГА Николай Ивашко.

Впрочем, не в компетенции отдела образования решать вопросы строительства. Это должны контролировать местные власти. Ирина Яскула, депутат Петропавловского сельского совета, до сих пор не может разобраться почему в генеральном плане школа есть, а по факту нет. Но именно депутатом стала после того, как застройщик ЖК "Чайка", где она приобрела квартиру – отказался выполнять свои обязательства.

Найти генеральный план застройки – не проблема. Вот он вывешен на сайте сельского совета, а значит считается официальным документом. А здесь неожиданно нашелся еще один объект. Кроме сельской школы, на схеме пунктом 18 четко указана еще одна – на 720 учащихся на улице Лобановского, 26, на территории ЖК "Чайка".

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Впрочем, приехав по адресу, где должен находиться этот объект, мы, откровенно говоря, обалдели. Школой здесь и не пахнет. На ее месте высится многоэтажка. Как так произошло и кто же это позволил, мы поехали выяснять непосредственно в Петропавловский сельской совет.

Застройщик Алексей Кулагин

Застройщик Кулагин начал действовать очень решительно и в срочном порядке провел общественные слушания, на которых должен быть утвержден детальный план этой территории. Вот только пускать общество на это мероприятие охранники с закрытого ЖК наотрез отказались. Детальный план таки приняли, а школа по указанному адресу оттуда испарилась. Застройщик Кулагин встречаться с нами наотрез отказался. Впрочем, объяснил свою позицию по телефону. По закону – чистый и жителям ничего не обещал.

Единственное, в чем мужчина прав – это грязная борьба и попытки сбросить с себя любую ответственность как со стороны сельского совета, так и со стороны застройщика.