Бизнес жены "рупора" Путина: как известная фигуристка зарабатывает в Крыму
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – подзаработать на крымчанах решила жена спикера Путина Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка стала обладательницей акции предприятия производителя морской соли в Крыму.
Также в выпуске:
"Неудобный и колючий": почему в аннексированном Крыму задержали адвоката Курбединова.
Дорогие машины и элитные развлечения: как живет "золотая" молодежь Крыма.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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