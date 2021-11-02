О том, что украинские правоохранители объявили в розыск Галантерника, сообщил журналист Олег Новиков.

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Галантерника объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника, как в национальный, так и в международный,

– сообщил Новиков.

Бизнесмена подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей местной общине ущерб на сумму в 689 миллионов гривен.

Галантерник выехал за границу

Журналист со ссылкой на источники сообщил, что 31 августа 2021 года Галантерник уехал из Харькова за границу. Он вроде бы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.

По информации Бюро, Галантерник и его подельники завладели 6 земельными участками в Одессе, на которых построили дома. Все построила компания "Будова", которую связывают с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 миллиона гривен на закупку земельного участка бывшего аэродрома "Застава" по завышенной стоимости.

Галантерника объявили в розыск / Скриншот из телеграма Новикова

Дело захвата земли в Одессе: коротко

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили масштабную схему хищения земли в Одессе. В тот же день она подписала подозрение по этому делу мэру города Геннадию Труханову, бывшему главному прокурору Одесчины Олегу Жученко, заместителю городского головы Олегу Бриндаку, директору юридического департамента горсовета Инне Поповской и бизнесмену Владимиру Галантернику.

11 октября Труханова выпустили под залог в 30 миллионов гривен. Через два дня так же под залог на свободу вышла Поповская, а потом и Жученко.

Текст сообщения Олега Новикова:

​Галантерника объявили в национальный и международный розыск.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерника, как национальный, так и международный. Его подозревают в создании и возглавлении преступной организации в Одессе, нанесшей 689 млн грн ущерба местной общине.

Как сообщают собеседники, 31 августа 2021 года Галантерник выехал за границу из Харькова, где якобы договорился с пограничниками о пересечении границы без информирования об этом детективов НАБУ.

По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК "Скай Сити2); Жаботинского, 54А (ЖК "Альтаир-3") и Академическая, 30 (апарт-комплекс "Морская резиденция"). Все указанные дома построила компания "Будова". Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн грн на закупке земельного участка бывшего аэродрома "Застава" по завышенной стоимости.