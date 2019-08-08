Бизнесмену из Броваров подбросили гранату: чуть не пострадали ребенок с няней

В Броварах под Киевом няня с трехлетней девочкой наткнулись на боевую гранату, которая лежала рядом с домом. Хозяин дома – бизнесмен Валерий Шевчик – утверждает, что гранату подбросили рэкетиры, которые сидят в чиновничьих креслах.

Инцидент произошел 7-го августа. В семье проживает пятеро детей, которые могли пострадать от преступных намерений рэкетиров, об этом сообщает ICTV.

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Няня Лариса, которая первая наткнулась на страшную находку, рассказывает, что не сразу поняла, что это. Гуляя с маленькой дочкой хозяина, женщина увидела у ворот на траве какую-то "зеленую штучку с проволокой". Когда Лариса подошла ближе – оказалась граната.

Женщина сразу схватила ребенка и побежала внутрь дома. Оттуда она позвонила хозяину. Услышав такие новости, Валерий сразу примчался домой, и обнаружил в траве настоящую боевую РГД-5.

Озадаченный хозяин дома сразу вызвал милицию и саперов. Валерий Шевчик благодарит судьбу за то, что ребенок не успел взять в руки найденную вещь.

Бизнесмен рассказывает, что это уже не первая попытка запугать его. Кроме того, угрозы постоянно поступают и его сотрудникам. Недавно на его предприятии работники наткнулись на противотанковую мину, правда, учебную.

На камерах наблюдения видно, как неизвестный мужчина несколько раз проходит мимо дома, а потом кладет что-то под ворота и убегает.

Валерий рассказывает, что ему известно, кто это сделал и не он один страдает от деятельности рейдеров, которые якобы сидят в чиновничьих креслах. Даже сотрудники Валерия переживают за жизнь своих родственников и боятся расправы.

В связи с этим, мужчина пообещал вскоре провести разоблачительную пресс-конференцию, где планирует раскрыть все карты. Бизнесмен предупреждает, что если есть угроза его детям – он не остановится ни перед чем. Валерий грозит обращением в СБУ и обещает злоумышленникам, что никакие имена не прикроют их деятельности.



В Броварах бизнесмену под дом подбросили гранату