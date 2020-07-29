В Кабмине анонсировали экспериментальный проект: вместо подарков для новорожденных молодые родители смогут получить материальную помощь. Соответствующее решение было принято 29 июля во время заседания правительства.

Какую сумму получат родители новорожденных?

Сумма разовой выплаты составит 5 тысяч гривен. На сегодня стоимость одного "пакета малыша" равна 3800 гривен. По мнению премьер-министра Украины Денис Шмыгаля, рост суммы, выделенной для нужд рожениц, приведет к положительной динамике среди украинских производителей детских товаров, сообщает 24 канал.

Напомним Родители могут остаться без "бэби-боксов": что предлагают взамен и почему это не лучшее решение

Как получить деньги?

Процедура получения средств будет достаточно простой. Для молодых родителей в "Приватбанке" откроют счет со специальным режимом, а также вручат социальную карту. Обратиться за материальной компенсацией можно будет в течение 12 месяцев с момента рождения малыша.

Будет ли контролировать государство, на что родители тратят деньги?

Стоит заметить, что средства родители новорожденных смогут использовать исключительно для потребностей ребенка. К реализации проектау будут привлечены сети розничной торговли – это поможет отследить, используют ли средства по назначению, сообщили в Министерстве социальной политики.

Родители ребенка могут обратиться за компенсацией в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, средств гигиены для рожениц,

– отмечает министр социальной политики Марина Лазебная.

"Бэби-боксы": перенимаем финский опыт

Напомним, что программа обеспечения родителей новорожденных "пакетами малышей" совместно с ЮНИСЕФ начала 2018 года на базе финского опыта. Известно, что за два года "бэби-боксы" получили более 500 тысяч украинских рожениц.

Что входит в бэби-бокс?

Сегодня в пакеты для новорожденных входят: средства первой необходимости и базовая одежда для младенцев, средства личной гигиенты для рожениц, игрушки для развития (без мелких деталей), одеяло, матрас и другое.