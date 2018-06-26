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Бэнкси создал серию новых рисунков, которые имеют важное значение: фото

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Новая работа Бэнкси
Новая работа Бэнкси / wherethereswalls

Всемирно известный уличный художник Бэнкси, чьи работы всегда касаются самых разнообразных политических и социальных тем, создал в Париже новые граффити, посвященные проблемам беженцев.

На одном из провокационных рисунков изображена чернокожая девочка, которая наносит розовый трафарет на символ свастики. Это граффити очень быстро зарисовали синей краской, но фото рисунка распространилось сетью.

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Новый рисунок Бэнкси в Париже

Рисунок пытались скрыть

Также Бэнкси изобразил старого мужчину с пилой в руке, который протягивает собаке косточку. Однако у самого животного отпилена лапа.

На еще одном рисунке можно увидеть отсылку к картине Жака Луи Давида "Наполеон на перевале Сен-Бернар", но в интерпретации уличного художника Наполеон укутанный собственным плащом.

В других работах изображены крысы, которых часто рисует художник.

Кто такой Бэнкси?
Известный на весь мир граффити-художник из Англии, который создает провокационные уличные рисунки. Обычно граффити Бэнкси появляются поздно ночью.

Теги: LifeStyle Новости Франции Исскусство беженцы
Источник: 24 Канал
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