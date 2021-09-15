Кабмин утвердил проект Госбюджета-2022: основные цифры
15 сентября 2021 , 14:16Читати новину українською
Источник:24 канал
Правительство во время очередного заседания 15 сентября одобрило проект государственного бюджета на 2022 год. Главные цифры обнародовал премьер Денис Шмыгаль.
Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.
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По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:
- уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
- уменьшение государственного долга,
- рост зарплат,
- стабильный курс гривны,
- снижение инфляции,
- рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.
Главные показатели Госбюджета-2022
- Медицинская отрасль – 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году);
- Образование – 190 миллиардов гривен.
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Что известно о Госбюджете-2022
- Еще в начале сентября в Минфине рассказали о планах относительно сводного бюджета на 2022 год. Заявили, что подготовка Госбюджета-2022 осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса.
- 8 сентября Шмыгаль заявил, что это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура, социальные программы.
- Он также добавил, что Кабмин направит в Верховную Раду проект Госбюджета на 2022 год 15 сентября – в последний разрешенный Бюджетным кодексом день.