Кабмин утвердил проект Госбюджета-2022: основные цифры

Правительство во время очередного заседания 15 сентября одобрило проект государственного бюджета на 2022 год. Главные цифры обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Еще раньше Шмыгаль заверил, что документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации. Она рассчитана на 3 года.

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По словам украинского премьера, основные макроэкономические параметры Госбюджета будут следующими:

уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,

уменьшение государственного долга,

рост зарплат,

стабильный курс гривны,

снижение инфляции,

рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП.

Главные показатели Госбюджета-2022

Медицинская отрасль – 193 миллиарда гривен (на 31 миллиард больше, чем в 2021 году);

Образование – 190 миллиардов гривен.

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