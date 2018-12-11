Бюджет 2019 року – "чорна п'ятниця" зі знижками для обраних: як влада вкотре надурила українців

Бюджет 2019 року, головний фінансовий документ країни, традиційно був ухвалений вночі. Уряд так поспішав, бо ну дуже сильно хотів отримати черговий транш від МВФ. Тому й проект бюджету депутати отримали в останній момент та мало не з ультиматумом "голосуйте або дефолт".

За великим рахунком, через економічну кризу, боргову яму, в якій перебуває наша країна, та намагання отримати електоральні бали перед виборами, уряд не запропонував нічого для істотного покращення нашого з вами життя. Основна мета такого поспішного бюджету – це отримання грошей від МВФ, а не добробут українців. То ж подивімося, що приховано в бюджетних змінах і чого очікувати наступного року.

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Як відомо, держава не має власних грошей. Вона лише розпоряджається коштами платників податків – своїх громадян та підприємств. Український бізнес влада вкотре надурила. Не буде запроваджений податок на виведений капітал замість податку на прибуток, не буде додаткового зростання ВВП на 1% щороку та притоку інвестицій щонайменше у 110 мільярдів гривень.

Під ногами у влади був величезний ресурс, який в рази перевищує за розміром позику МВФ, і треба було просто нахилитися та підняти. Але, на жаль, влада цього на зробила, тож рік за роком втрачаємо можливості інвестицій та зростання економіки.

Не побачимо ми в бюджеті і збільшення надходжень через перекриття схем з виведення коштів в офшорні фірми закордон. Попри розроблений законопроект щодо змін в податковий кодекс для оподаткування доходів таких компаній на виконання плану дій організації економічного співробітництва та розвитку, антиофшорне законодавство навіть не було внесене на розгляд ані урядом, ані президентом, хоч з 2016 року розроблялося за його дорученням.

Добре, хоч спрощену систему вдалось зберегти без змін, хоча в оприлюдненому проекті меморандуму з МВФ передумовою запровадження податку на виведений капітал було вказано ліквідацію 3 групи спрощеної системи.

У нинішніх умовах вдале відбиття шкідливих ініціатив влади та непогіршення становища бізнесу – це вже успіх. Вважаю вершиною цинізму спроби вичавлювати додаткові податки з малого і середнього бізнесу, поки не перекриті офшорні схеми великого та провладного бізнесу.



Антиофшорне законодавство не було внесене на розгляд президентом

Мрії уряду по збільшенню ЄСВ для білого бізнесу, який і без того платить високі офіційні зарплати, не стали реальністю. Цей законопроект не був зареєстрований в Раді, попри заяви міністра соціальної політики. Тому в бюджетному пакеті не розглядався.

У змінах до податкового кодексу були спроби провладних депутатів реінкарнувати повноваження податкової міліції. На щастя, це теж не пройшло. І хоч вона жива-живісінька, не ліквідована, але законних повноважень наразі не має, адже відповідний розділ у грудні 2016 року було виключено з податкового кодексу. Тому є підстави ставити під сумнів все що робить цей орган поза правовим полем.

Кошти від припинення схем на митниці теж відсутні в бюджеті. А так обіцяли! Розповідали нам про чотири мільярди доларів чи 100 мільярдів гривень додаткових надходжень від припинення схем на митниці вже до кінця цього року. Якщо подивитись на фактичні надходження від митниці в бюджет протягом листопада, то цих цифр ми там не побачимо.

План надходжень для митниць на листопад складає 33,6 мільярда гривень, а фактично ж він реалізований на 33,5 мільярда. Якщо бути точним, то недобір становить 37,4 мільйона гривень. Зате зараз спостерігаємо намагання ДФС латати дірки в бюджеті шляхом завищення митної вартості на вживані авто на іноземній реєстрації. Митники свідомо завищують ціну, щоб стягнути більше ПДВ та мита для тих власників авто на єврономерах, хто вирішив розмитнити авто та стати на українські номери.

Це робиться через застосування електронного європейського каталогу SCHWACKE, але ДФС свідомо бере не середню вартість, а найвищу. Митниця, звісно, може користуватися довідковими цінами на аналогічні товари, але лише у разі обґрунтованих сумнівів – якщо документи недостовірні або вартість явно занижена в рази.



Податкова міліція законних повноважень наразі не має

Окремої уваги заслуговують аграрні дотації. Знову влада наступає на ті самі граблі – близько шести мільярдів виділяють за тими ж неефективними програмами, які були цього року і по яких підприємства одного агрохолдингу отримали мільярд гривень. Ці програми дотацій не працюють для більшості звичайних фермерів, тому кошти до фермерів не доходять, а осідають в кишенях власників холдингів.

Екологічний податок підвищать з 0,41 гривні до 10 гривень за тонну викидів, що забруднюють середовище. Але за моєю поправкою платниками цього податку не будуть ті, хто здійснює викиди СО2 до 500 тонн у рік. З 20 тисяч платників цей критерій відсікає близько 17 тисяч підприємств малого бізнесу, як-от магазинчики, перукарні, кафе тощо, які мають та експлуатують котли.

Акцизи на алкоголь не піднімались, до акцизів на тютюн додадуть 20% з початку року і ще 9% – з другої половини 2019 року.

Для українців, які замовляють товари в інтернет-магазинах за кордоном до 1 липня 2019 року нічого не зміниться, потім посилки громадян не будуть оподатковуватись, якщо товар коштує менше за 100 євро. Норма про оподаткування митними платежами більш як трьох посилок у місяць скасована, тож замовляти можна необмежену кількість посилок. А от електронний реєстр посилок запрацює не раніше 2021 року – начебто відділення "Укрпошти" раніше цього часу не готові електронізувати цей процес.

Добрими новинами для наших автомобілістів є те, що пільгу з ПДВ для електромобілів продовжено на чотири роки, знову ж однією з моїх поправок. Тож електрокарів ставатиме більше, а екологія страждатиме менше. На цьому закінчуються хороші новини для громадян.



Акцизи на алкоголь не піднімались, а от на тютюн зростуть спершу 20%, а потім ще 9%

Медицина наступного року буде недофінансована на 40%! Вже традиційно, на медицину грошей нема, а от на фінансування СБУ прямо в бюджетну ніч поправкою з голосу знайшлося ще додатково 100 мільйонів. Силовики – це священна корова влади перед виборами. Знайшли 83,1 мільярда на МВС, 9,5 мільярда на СБУ, 7,3 мільярда на ГПУ. Збільшили їм фінансування на наступний рік, а от на підвищення соціальних стандартів грошей не знайшли – мінімальна зарплата 2019 року зросте "аж" на 450 гривень.

Витрати на всіх цих правоохоронців перевищують навіть витрати на армію. На яких підставах підвищувати фінансування правоохоронців? Злочинність не зменшилась, напади на активістів не розслідуються. Для порівняння – витрати бюджету на молодіжне кредитування для придбання житла "аж" 27 мільйонів гривень.

На 2,8 мільярда гривень поповниться статутний фонд "Укроборонпрому". Чому ці 2,8 мільярда гривень не витратити на придбання озброєння нашим воїнам на передову? Може тому, що потім певні витрати можна буде сховати під грифом "цілком таємно"?

Ще одна новина – створення так званого "Президентського фонду" в розмірі одного мільярда гривень. Нічого не дивує? Це ніщо інше як надання президенту ручного управління над мільярдом гривень, замість спрямування його на освіту чи на медичне забезпечення.

Та за всіма цими витратами має ж бути якийсь план зростання ВВП? Виявляється, правило "треба не економити, а більше заробляти" – не для нашого уряду. Ну добре, ви не хочете зупиняти втрати бюджету від офшорних схем, закривати дірки на митниці, то хоча б запропонуйте щось для зростання економіки. Ми не бачимо, які галузі економіки стануть нашими драйверами та забезпечать зростання ВВП, надходження інвестицій та витягнуть нас із боргової ями. А яма ця величезна!



Виявляється, правило "треба не економити, а більше заробляти" – не для нашого уряду

Розміри боргів шокують! У 2018 році боргові виплати складали 305,9 мільярда гривень – 130,2 мільярда обслуговування та 175,7 мільярда погашення. Це 26% всіх державних видатків! Та не дивуйтесь, друзі. Адже у 2019 році ця цифра стає ще більшою – 31%. Це 427 мільярдів із загальних 1384 мільярдів видатків держбюджету. Третина видатків піде на виплату боргів!

Віддавати борги уряд вже давно не може. Тому постійно перекредитовується, затикаючи то одні дірки, то інші, без жодного розуміння, як вийти з цієї боргової ями.

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То ж підсумуємо. Влада знову коштом чергових траншів та коштом українців хоче врятуватися від дефолту. За великим рахунком, цей бюджет є прикладом неефективності влади. Замість того, щоб запропонувати країні шляхи розвитку економіки та виходу з боргової пастки, нас і далі заганяють у ще більші борги. Докерувались, що без траншу вже й виплата зарплат бюджетникам під загрозою.

Одне добре – цей "бюджет чорної п'ятниці", прийнятий похапцем і вночі, із пільгами та знижками для обраних, є останнім бюджетом цієї влади, адже наступний рік принесе нам і президентські, і парламентські вибори. Тож думайте за кого віддавати свій голос.